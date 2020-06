Pawiński na EEC Online: Protekcjonizm jest bardziej widoczny. Trzeba w umiejętny sposób z nim walczyć! (wideo)

Pandemia staje się powoli wygodnym narzędziem dla rządów w celu ograniczania importu żywności. Zawsze liderami byli Czesi, a tymczasem ostatnio to polskie ministerstwo rolnictwa ogłosiło listę importerów mleka czy serów - w dodatku z opisem, że import mleka jest nieodpowiedzialnym zachowaniem w dobie pandemii. Do tego zdarzenia odniósł się Krzysztof Pawiński.

- 2019 rok to ponad 31 mld euro wartości eksportu żywności i produktów rolnych i ponad 21 mld euro – importu. Różnica 10 mld euro pokazuje, że protekcjonizm nie jest w naszym interesie. W naszym interesie jest bycie największymi internacjonalistami w kwestii otwartych rynków dla przepływu artykułów spożywczych. Ciągoty protekcjonistyczne były, są i będą, natomiast sztuką jest, aby w umiejętny sposób na nie odpowiadać. Mamy regulacje unijne i stosunki bilateralne, które powinny zdejmować ciśnienie z tego typu wydarzeń. Na pewno niewłaściwą reakcją jest eskalowanie i podnoszenie własnych projektów o charakterze protekcjonistycznym - komentował Krzysztof Pawiński.

Jego zdaniem, w momencie kiedy Polska eksportuje netto ponad 10 mld euro żywności więcej niż mniej, nie mamy żadnych podstaw do tego, aby startować w wewnętrzne projekty ukierunkowane na nawet taki „soft” protekcjonizm jakim są np. opublikowane przez MRiRW listy importerów mleka czy serów.

- Pomyślmy co będzie jeśli tego typu zachowania powielą Czesi, Niemcy czy inni odbiorcy naszej żywności w Europie – podkreślił.

Jak dodał Pawiński, tworzenie negatywnych list, nacisków czy presji jest działaniem pozaprawnym i takim, które może przynieść gorsze skutki niż te, które potrafią sobie wyobrazić ci, którzy z jakiś powodów z nimi startują. One dobrze brzmią, ale ich końcowy efekt końcowy może być bardzo zły.

- Jeśli popatrzymy na łańcuch wartości, które wytwarzamy to niekupienie danego posiłków w kanale HoReCa to jest dużo większa strata z punktu widzenia wartości zrealizowanej sprzedaży niż zakup surowców do tego posiłku - mówił prezes Maspeksu.

- W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z zupełnym zanikiem HoReCa, „zdemolowanym” vendigiem, przełamanymi łańcuchami dostaw żywności w wielu miejscach, gdzie ta żywność była sprzedawana na poziom mało przetworzonym, świeżym i możemy jasno mówi tylko o grze o sumie ujemnej. Te minusy nie rozłożą się równo, ale na pewno nie ma wygranego w tej sytuacji - podkreślał.

Jego zdaniem, branża spożywcza nie może epatować swoimi problemami, bo one mimo wszystko one są w obszarze menadżerskich możliwości zarządzania nimi. - Jeśli nasze utrudnienia porównamy z innymi branżami sprzedaży innych dóbr, to byłoby to brakiem wrażliwości i niewłaściwe gdybyśmy podkreślali własne nieszczęścia w momencie gdy sklepy sprzedające nasze produkty były otwarte, mimo zmniejszenia przepustowości - mówił Krzysztof Pawiński.

