Pepees rozpocznie skup nie więcej niż 2 mln akcji własnych

Pepees rozpocznie skup nie więcej niż 2 mln akcji własnych, stanowiących łącznie 2,11 proc. kapitału zakładowego, po 1,20 zł za akcję - podał Pepees.

Autor: PAP Biznes

Data: 28-12-2021, 11:13

Pepees zdecydował o rozpoczęciu skupu akcji własnych; fot. mat. pras.

Pepees: Skup akcji własnych

Pepees podał, że zdecydował o rozpoczęciu skupu akcji własnych i ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji na podstawie upoważnienia udzielonego przez ZWZ uchwałą z 25 kwietnia 2017 r.



Oferty sprzedaży akcji mogą być składane w okresie od 29 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r. Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji to 14 stycznia 2022 r.

Pepees: Cena akcji

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji akcje spółki kosztowały 1,09 zł.