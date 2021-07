PFBŻ: Widzimy szanse na większą sprzedaż nieidealnych warzyw i owoców

Zakładając, że wsparcie rolników w bezpośredniej dystrybucji żywności do konsumentów zwiększy ich udział w rynku, widzimy szanse na otwarcie na nieidealne warzywa i owoce - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marek Borowski, były prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 02-07-2021, 12:09

Marek Borowski, były prezes Federacji Polskich Banków Żywności, fot. materiały prasowe

Zbadań FPBŻ wynika, że ponad połowa konsumentów przyznaje, że nie nabywa pełnowartościowych, ale gorzej wyglądających produktów i surowców.

Skrócenie drogi od rolnika może wpłynąć na mniejsze straty wynikające z łańcucha dystrybucji.

Marek Borowski, były prezes Federacji Polskich Banków Żywności zauważa w rozmowie z portalspozywczy.pl, że Polski Ład poświęca sporo miejsca rolnictwu – na różnych poziomach funkcjonowania.

- Rozwój sieci manufaktur spożywczych uwzględniony w dokumencie, który zakłada tworzenie miejsc sprzedaży produktów dostarczonych bezpośrednio z gospodarstw rolnych, może wzmocnić alternatywne punkty styku z konsumentami, którzy coraz mocniej dążą do wspierania lokalnych producentów. Skrócenie drogi od rolnika może wpłynąć na mniejsze straty wynikające z łańcucha dystrybucji, jednak teraz trudno to jednoznacznie oszacować - tłumaczy.

- Choć sama logistyka to najmniej marnotrawcza gałąź przemysłu spożywczego - co wykazały badania w ramach naszego Programu Racjonalizacji i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności - każda zmiana odwracająca negatywny trend jest niezwykle ważna - dodaje.

Troska o przyszłe pokolenia

- Bardzo nas cieszy fakt, że w programie poświęcono wiele miejsca kwestiom środowiskowym i pojawiły się w nim postulaty dbania o to, by “przekazać przyszłym pokoleniom kraj bardziej zielony i przyjazny środowisku” (cyt. za Polski Ład). Jednak nie uwzględniają one osobnego punktu dotyczącego marnowania żywności, które globalnie jest uznanym czynnikiem zmian klimatycznych. Być może zapowiadane powołanie funduszu promującego edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży jest szansą na włączenie tematów żywieniowych w program, który zaprocentuje świadomymi dorosłymi ludźmi. To ogromny kapitał, który sami dostrzegamy inicjując wiele projektów edukacyjnych - zauważa.

Marek Borowski podkreśla, że wsparcie dystrybucji po stronie rolniczej i edukacja to postulaty, które są styczne z misją Banków Żywności i na tym polu FPBŻ liczy na działania realnie zmieniające rzeczywistość.

Edukacja w miejscu zakupów

Czy nowe założenia mogą jakoś wpłynąć na rynek żywności, w tym na niemarnowanie żywności? - Zakładając, że wsparcie rolników w bezpośredniej dystrybucji żywności do konsumentów zwiększy ich udział w rynku, widzimy szanse na otwarcie na tzw. nieidealne warzywa i owoce. Z naszych badan wynika, że ponad połowa konsumentów przyznaje, że nie nabywa pełnowartościowych, ale gorzej wyglądających produktów i surowców, więc taka swoista edukacja w miejscu zakupów może przynieść dużo dobrego na poziomie świadomości oraz bezpośrednio wpłynie na mniejszego marnotrawstwa towaru. Choć medialne krzywe buraki czy ziemniaki znalazły nabywców - mamy nadzieję, że standardy w tej kwestii będą dotyczyć w przyszłości przede wszystkim jakości zdrowotnej i smaku, a nie wyglądu - podsumowuje Marek Borowski,

***

Federacja Polskich Banków Żywności to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca 31 Banków Żywności w całej Polsce. Każdy z nich codziennie odbiera z supermarketów niesprzedane, dobre jakościowo produkty, które następnie trafiają do organizacji pomocowych, np. jadłodajni, Domów Pomocy Społecznej, świetlic środowiskowych, noclegowni, hospicjów, domów dziecka czy ośrodków wsparcia dla samotnych matek.

Marek Borowski, był prezesem Federacji Polskich Banków Żywności w latach 2002-2021. Od 16 czerwca 2021 rolę prezesa przejęła Beata Ciepła z Banku Żywności w Krakowie. Marek Borowski nadal pozostaje w strukturach FPBŻ.