Pfeifer&Langen: tegoroczna kampania buraczana w Polsce większym wyzwaniem niż zwykle

Przez 139 dni w czterech cukrowniach – w Glinojecku, Środzie Wielkopolskiej, Miejskiej Górce oraz Gostyniu - trwała wytężona praca na najwyższych obrotach, 24 godziny na dobę, w nowych warunkach sanitarnych.

Pomimo panującej sytuacji epidemicznej, dzięki przeprowadzonym działaniom profilaktycznym obniżającym do minimum ryzyko zakażeń, udało się nie tylko precyzyjnie zgrać ze sobą wiele elementów, takich jak wykop buraków, dostawy do cukrowni w trybie just-in-time, przerób i magazynowanie, ale przede wszystkim zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczne warunki pracy i utrzymać ciągłość produkcji.

We wszystkich czterech cukrowniach przerobiono więcej buraków niż rok temu - ponad 3 miliony ton. Z każdej tony może powstać od ok. 140 do ok. 180 kilogramów cukru.

Mimo konieczności dostosowania się do nowych warunków w cukrowniach Pfeifer & Langen w Polsce osiągnięto wyznaczone cele, wprowadzono kolejne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju oraz przeprowadzono rekrutację i szkolenia dla nowych, i obecnych pracowników. Ponadto w cukrowni Gostyń zmniejszono zużycie energii cieplnej, w cukrowni Miejsca Górka zorganizowano szkolenia dla operatorów stacji technologicznych, których zadaniem było poszerzenie ich kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia na prowadzonych przez nich stacjach. W cukrowni Glinojeck zautomatyzowano stacje filtracji a w cukrowni Środa Wlkp. kontynuowano proces zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Zakończenie kampanii to czas podsumowań i podziękowań dla tych, bez których ostatnie miesiące nie byłyby tak udane - pracowników Grupy Pfeifer & Langen w Polsce, plantatorów, współpracujących firm i wszystkich, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Już wkrótce efekty minionej kampanii pod postacią różnego rodzaju cukru marki Diamant trafią do polskich rodzin, małych i średnich przedsiębiorców oraz dużych polskich i międzynarodowych korporacji.

