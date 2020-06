Pięć złotych za kilogram truskawek - trzeba samemu zebrać owoce

- Sądzę, że jeśli moglibyśmy 5 złotych dostać za taki kilogram urwanej truskawki to moglibyśmy tak się umówić. Wszystkich zapraszamy do gospodarstwa sadowniczego: 5 złotych za kilogram, jeśli ktoś sobie sam uzbiera - podkreślają prowadzący gospodarstwo Agnieszka i Piotr Stykowscy.

Najważniejszy warunek, który trzeba spełnić biorąc w tej akcji to duża ostrożność w czasie zbierania owoców.

- Prosimy o wcześniejsze umówienie się, to jest trudne logistycznie. Gospodarz na plantacji ma bardzo dużo zadań: musi odebrać towar od pracownika, przeważyć, załadować i wywieźć. Każde ręce są dobre do pracy, wiele osób z miast nie wie, o co chodzi, mogą to utrudnić. Zachęcamy do przyjazdu, spróbowania i cierpliwości - podkreślają plantatorzy.

