Miłośnicy nalewek dobrze znają gorzki smak piołunówki. Piołun, chyba najbardziej gorzkie z polskich ziół, oferuje nam o wiele więcej niż tylko nalewkę. Jest doskonałym ziołem leczniczym o szerokim spektrum działania, oraz głównym składnikiem absyntu.

Piołunówka, absynt - co jeszcze daje nam piołun? /fot. Unsplash,

Właściwości piołunu

Bylica piołun jest cennym surowcem zielarskim. W zależności od sposobu podania i dawki ma działanie przeciwrobacze, antypierwotniakowe, pobudzające wydzielanie soku żołądkowego, w tym kwasu solnego, soku trzustkowego, żółci i jelitowego, poprawiające trawienie i wchłanianie składników pokarmowych, antybakteryjne, cytotoksyczne i antynowotworowe, spazmolityczne, czyszczące krew, przeciwnieżytowe. Skutecznie stosowany jest również w leczeniu boleriozy.

Ekstrakty z piołunu leczą dyspepsję i anoreksję, pobudzają miesiączkowanie i diurezę. Wspomagają również leczenie chorób zakaźnych i skórnych, dzięki działaniu silnie przeciwzapalnemu i odkażającemu.

Bylica piołun hamuje rozwój gronkowców, paciorkowców, laseczek beztlenowych oraz drożdżaków. Usuwa nieprzyjemny zapach z przewodu pokarmowego. Dawniej naparu z tej rośliny używano okłady na oczy przy zapaleniu, zmęczeniu i zakażeniach.

Z kolei świeże ziele odstrasza i zabija owadów, np. pchły, wszy, pluskwy, a także odpędza również roztocza.

Skład piołunu

Piołun ma te wszystkie właściwości dzięki unikalnemu składowi. Przede wszystkim ziele może zawierać nawet 1,7% olejku eterycznego. Im roślina rośnie bardziej na południu, tym ma go więcej. W olejku eterycznym piołunu znajduje się: alfa- i beta-tujon, beta-kariofilen, bisabolen i chamazulen. Ponadto, ziele piołunu zawiera potas, flawonoidy, oligofruktozydy, karoteny, witaminę C oraz garbniki.

Co można zrobić z piołunu?

Z ziela piołunu możemy oczywiście sporządzić napar - 1-1,5 g ziela zalać 100-150 ml wrzątku i pić 2 razy dziennie po filiżance.

Można sporządzić również nalewkę leczniczą, którą używa się przy walce z pasożytami oraz przy rozmaitych nieżytach i dolegliwościach żołądkowo-jelitowych, a także nerwicach wegetatywnych . Nalewkę taką zażywamy 5-10 ml 2-3 razy dziennie.

Można również sporządzić nalewkę smakową – czyli tzw. piołunówkę. W tym celu 400g świeżych liści piołunu zalewa się litrem wódki i maceruje minimum 2 tygodnie. Po tym czasie i po przefiltrowaniu dodaje się syrop cukrowy wykonany z 400g cukru oraz pół litra wody. Można także dodać 100 ml spirytusu. Tak przygotowaną nalewkę warto jeszcze odstawić na 2-3 miesiące. Ma intensywny zielony kolor znanego płynu do mycia naczyń. Podaje się ją przed posiłkiem w celu ułatwienia trawienia.

Wreszcie absynt – jest to ekstrakt wielu ziół, lecz główne skrzypce gra właśnie piołun. I to właśnie on, a właściwie zawarty w nim tujon stał się przyczyna jego sławy i upadku. Tujon w większych ilościach ma silne działanie psychoaktywne. Przedawkowany może wywołać halucynacje, zawroty głowy a nawet zatrucia. Od halucynacji i zielonego koloru pochodzi jego druga nazwa – Zielona wróżka.

Wzlot i upadek Zielonej wróżki

Ojczyzną absyntu jest Francja, gdzie powstał około 1792 roku. Inne źródła podają, iż pochodzi on ze Szwajcarii. Nie mniej pierwszą i prawdziwą popularność zdobył nad Sekwaną. Pierwotnie był produkowany jako lekarstwo o bardzo szerokim spektrum działania. Szczególnie popularny stał się wśród żołnierzy francuskich walczących w Algierii. Pomagał im na przypadłości żołądkowe spowodowane innym jedzeniem i nowymi zarazkami. Wraz z powrotem weteranów do ojczyzny absynt stał się tak popularny w szerokich kręgach, aż zdetronizował brandy i stał się najbardziej popularnym alkoholem.

Absynt jest alkoholowym ekstraktem z całej kompozycji ziół - piołunu, anyżu, kopru włoskiego i melisy cytrynowej. Głównym składnikiem jest piołun, który nadaje mu niesamowitej zielonej barwy. Z resztą sama nazwa trunku – absynt pochodzi od łacińskiej nazwy bylicy piołun – Artemisia absinthium. Proporcje poszczególnych ziół i dokładny skład absyntu różniły się od siebie w zależności od producenta, dostępnych surowców itp. Z tego względu, szukając przepisu na absynt można spotkać bardzo wiele różniących się od siebie receptur.

To dzięki wizjom i halucynacjom absynt stał się popularny w środowisku artystycznym. Kochali i używali go Pablo Picasso, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Ernest Hemingway czy Witkacy.

Zielona wróżka na czarnej liście

Na początku XX wieku, a dokładniej 7 października 1910 absynt został zakazany w Szwajcarii, później w USA i reszcie krajów zachodnich. Jedynym krajem, gdzie wolno było go wytwarzać w niewielkich ilościach, pozostały Czechy. Przyczyną zakazu oficjalnie było dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, ze względu na ryzyko jakie niosło ze sobą przedawkowanie zielonej wróżki. W innych źródłach podaje się, że za zakazem produkcji i picia absyntu stali producenci brandy, w których interesy uderzyła popularność piołunowego trunku.

Do niedawna tylko Bieszczadach - krainie niespokojnych duchów i wolnych ludzi, można było trafić na miejsca, gdzie serwowany był Absynt. Teraz, ten zakazany przez blisko wiek trunek powoli wraca na salony i skosztować absyntu można w coraz większej liczbie lokali. Absynt powrócił do łask stosunkowo niedawno - dopiero w latach 90. XX wieku, a we Francji zmieniono przepisy w 1998 roku, kiedy Unia Europejska przepisami określiła dopuszczalną ilość tujonu zawartego w alkoholu.

Absynt w kulturze

Dzięki swojej popularności wśród ludzi sztuki, a także specyficznym, wspomnianym wyżej właściwościom, absynt stał się alkoholem wręcz kultowym. Nawet w czasach, gdy był zakazany, był obecny w kulturze, w filmach, teatrze. Przykładem tego jest scena z filmu Dracula Francisa Coppoli z 1992 roku, gdy tytułowy wampir częstuje właśnie absyntem.

Autor jest zielarzem-fitoterapeutą i dietetykiem

