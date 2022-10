Piotr Pawiński, prezes zarządu MagaFoods będzie prelegentem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Wystąpi w sesji "Zarządzanie firmą FMCG w dobie zmieniającego się świata".

Piotr Pawiński, prezes Maga Foods na FRSiH 2022

Piotr Pawiński, prezes zarządu MagaFoods będzie prelegentem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Wystąpi w sesji "Zarządzanie firmą FMCG w dobie zmieniającego się świata".

7 listopada 2022, godz. 15.30-16.45

Zarządzanie firmą FMCG w dobie zmieniającego się świata

●Łańcuchy dostaw pod presją

●Cyfryzacja odpowiedzią na wyzwania ponadstandardowych zakłóceń

●Szybka reakcja na zmiany – wiedza z analizy danych

●Elastyczność rynku pracy – nowe modele, outsourcing, cudzoziemcy

●Optymalna logistyka wewnętrzna i magazynowanie – źródło przewag

●Paszportyzacja żywności, blockchain – co, gdzie, kiedy?

Prezentacja (10’): „Korzyści z posiadania biogazowni”, Marek Jedziniak, specjalista z dziedziny biogazu i biometanu

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu, dyrektor generalny, TIM SA

Piotr Pawiński, prezes zarządu, Magafoods

Krzysztof Ślęczka, CG&S Clients Cluster Lead, Accenture w Polsce

Michał Wierzchowski, dyrektor sprzedaży, EWL

Maciej Włodarczyk, prezes zarządu, Iglotex

Rafał Zarzecki, prezes zarządu, Citronex

Moderacja: Karolina Markowska, dziennikarz, WNP.PL

Trudny rok dla Maga Foods

O podwarszawskiej firmie Maga Foods głośno zrobiło się po wpisaniu jej na tzw. listę sankcyjną MSWiA. Walka producenta o skreślenie z rejestru trwała aż cztery miesiące. Maga Foods wykreślona z listy sankcyjnej! MSWiA zmieniło zdanie po 4 miesiącach

Polska lista sankcyjna jest uzupełnieniem listy unijnej i odnosi się do oligarchów i podmiotów rosyjskich prowadzących realne interesy na terenie naszego kraju.

Jeszcze w czerwcu, w rozmowie z naszą redakcją, Piotr Pawiński, szef Maga Foods mówił o tym, że przez błąd urzędników pracę stracić może nawet 2 tys. osób powiązanych ze spółką. Sankcje miały uderzyć w rosyjskie biznesy i biznesmenów, a uderzyły w polskich i ukraińskich pracowników. Działalność firmy została na 4 miesiące wstrzymana a pracownicy nie dostawali w tym czasie pensji. W firmie odcięto nawet prąd i zablokowano konta bankowe.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw.

Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

