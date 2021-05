Plantatorzy chcą wyższych cen za buraki cukrowe

Plantatorzy buraka cukrowego związani umowami z Nordzucker Polska chcą renegocjować stawki za odbiór buraka cukrowego na ten i przyszłe sezony. Uważają, że w porównaniu z innymi koncernami dostają za mało - czytamy na farmer.pl.

Plantatorzy buraka cukrowego związani umowami z Nordzucker Polska chcą renegocjować stawki za odbiór buraka cukrowego na ten i przyszłe sezony. fot. Shutterstock

Niedawno w mediach głośna była sprawa, gdzie plantatorzy buraka cukrowego z rejonu Cukrowni Chełmża w woj. kujawsko-pomorskim domagali się renegocjacji i zwiększenia stawek za buraki cukrowe od producenta cukru z którym współpracują, czyli Nordzucker Polska. Podobne postulaty mają też plantatorzy związani z tym samym koncernem, ale z drugiej cukrowni firmy, czyli Opalenicy w Wielkopolsce.

Wyższe stawki za buraki cukrowe

Portal farmer.pl rozmawia z Sylwestrem Kamyszkiem, wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Zapytany m.in. dlaczego teraz, już po podpisaniu umów na tegoroczny odbiór surowca, chcą negocjować cenę, odpowiada: - Już w grudniu ubiegłego roku zwracaliśmy uwagę, że Nordzucker Polska zaczyna odbiegać cenowo od pozostałych producentów. I to był główny powód – powiedział nam Kamyszek, który uważa, że plantatorzy powinni dostać godziwą zapłatę za swoją pracę i gdy zmienia się koniunktura, powinni zostać docenieni. Inaczej nie będą chcieli się związać umowami w kolejnych sezonach z firmą, która „godziwie” nie płaci za surowiec.

Poprzedni sezon jest już 2020/2021 nie podlega renegocjacjom, ale na ten przed nami, czyli 2021/2022, możliwe że tak. I o to walczą rolnicy.

- W czerwcu ubiegłego roku zaproponowano nam już umowy. Po połowie lipca doszło do pewnych ustaleń i myślę, że koncern podszedł do tego w taki sposób, że skoro są umowy podpisane, a plantatorzy odebrali nasiona i zasiali buraki to sprawa jest zamknięta – wyjaśnia przedstawiciel Związków.

Jaka cena za buraki satysfakcjonuje?

Dodaje, że plantatorzy uzyskali informacje od zarządu Nordzucker Polska, że sprawa na tę kampanię jest otwarta i może podlegać renegocjacjom. Jeśli nie uda się uzyskać satysfakcjonujących cen za surowiec, rolnicy informują, że mogą wystąpić problemy zawierania umów ze strony rolników z tym producentem cukru na kolejne sezony. Znaczna część plantatorów, szczególnie uprawiających buraki na większej powierzchni, nosi się z zamiarem rezygnacji z uprawy, bądź przeniesienia kontraktacji do sąsiadujących koncernów.

Jak wynika z danych Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego za tegoroczne zbiory w sezonie 2021/2022 Nordzucker zaoferował w wariancie z ceną stałą, w ramach umowy jednorocznej 22,5 euro/t (sezon wcześniej - 22,2 euro/t). Z kolei w ramach umowy trzyletniej (2021/2022 - 2023/2024) – do 23,60- euro/t. Trzeba zaznaczyć, że nie wlicza się tu dodatków, jak chociażby za wczesne i późne dostawy. Dla porównania na ten sezon KSC zaoferowała swoim plantatorom 28 euro/t, a P&L 26,29 euro/t.

Plantatorzy współpracujący z Nordzucker widzą dużą dysproporcję, stąd domagają się podwyżki o co najmniej 2 euro na tonie.

