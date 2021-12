Po te owoce i warzywa sięgamy najchętniej

W grudniu wzrosła konsumpcji wszystkich badanych gatunków owoców jagodowych. Największy wzrost zanotowała czarna porzeczka. Deklaracje sprzed roku to poziom 15%, w grudniu 2021 roku 19%, czyli ponad 1.615 tys. konsumentów więcej. W grudniu więcej jedliśmy także owoców i przetworów maliny (4%), borówki (3%), truskawki (3%) i aronii (3%). W przypadku każdego z tych gatunków zanotowano wzrost o ponad milion konsumentów w porównywaniu do grudnia 2020 roku.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 21-12-2021, 12:26

Rośnie konsumpcja wszystkich gatunków owoców jagodowych

Najpopularniejszym owocem jagodowym grudnia malina, borówka i czarna porzeczka. Ich konsumpcję deklarowało ponad 6 milionów konsumentów. Maliny i ich przetwory jadło 22% Polaków, tj. ponad 7.107 tys. Owoce borówki 21%, czyli blisko 6.785 tys. osób. W przypadku przetworów z czarnej porzeczki deklaracje konsumpcji sięgnęły 19%, czyli 6.138 tys.

Owoce jagodowe: wzrost konsumpcji

Wzrost konsumpcji w grudniu zanotowały wszystkie badane gatunki owoców jagodowych. Największy wzrost zanotowała czarna porzeczka. Deklaracje sprzed roku to poziom 15%, w grudniu 2021 roku już 19%, czyli ponad 1.615 tys. konsumentów więcej.



W grudniu więcej jedliśmy także owoców i przetworów maliny (4%), borówki (3%), truskawki (3%) i aronii (3%). W przypadku każdego z tych gatunków zanotowano wzrost o ponad milion konsumentów w porównywaniu do grudnia 2020 roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Kantar monitoruje konsumpcję wszystkich najpopularniejszych gatunków owoców i warzyw. Największy wzrost konsumpcji w grudniu zanotowała papryka - 6% rok do roku, to blisko 2 miliony konsumentów więcej. Na kolejnych miejscach ogórek i kalafior (po 5%). Wśród owoców śliwki (9%) i gruszki (8%).

Badanie zrealizowano w dniach 3-8 grudnia 2021 r., na reprezentatywnej próbie 1004 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady bezpośrednie w domach respondentów (CAPI). Kantar pyta respondentów o częstotliwość spożywania ok. 20 gatunków owoców i warzyw w ostatnim tygodniu i o spożywanie warzyw, owoców i ich przetworów podczas poszczególnych posiłków w dniu poprzedzającym badanie.

Konsumpcja owoców rośnie

Najpopularniejszym owocem w grudniu były jabłka, które w tygodniu poprzedzającym badanie spożywało dziewięciu na dziesięciu Polaków (91%). 11% Polaków jadło je codziennie, a dalsze 16% 4-5 razy w tygodniu.



- Jabłka są najpopularniejszym owocem przez większość miesięcy. Jabłka są przez Polaków postrzegane jako owoce kojarzące się ze zdrowiem (55%). 40% badanych kojarzy je z jesienią. Mniej niż jedna piąta badanych postrzega jabłka jako coś ładnego i apetycznego (19%), natomiast 5% jako modny i pożądany owoc - mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.

Na drugim miejscu wśród polskich owoców znalazły się gruszki, które jadło 48% badanych. Spożycie gruszek jest niższe niż w listopadzie br. (o 3 p.p.) i wyższe niż przed rokiem (o 9 p.p.).

31% Polaków na początku grudnia jadło śliwki. To mniej niż przed miesiącem (o 6 p.p.).

Najpopularniejszymi owocami jagodowymi grudnia malina, borówka i czarna porzeczka. Świeże owoce (importowane) oraz ich przetwory jadło o odpowiednio 22, 21 i 19% Polaków.

Konsumpcja warzyw

Najpopularniejszym warzywem w grudniu ponownie były pomidory, których konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie deklaruje 89% Polaków. Na drugim i trzecim miejscu wśród warzyw znalazły się cebula i ogórki, które jadło odpowiednio 88% oraz 87% badanych. Konsumpcja marchwi, pomidorów, a także ogórków, cebuli i papryki jest wysoka przez cały rok, a obserwowane wahania sezonowe niewielkie. To ulubione warzywa Polaków, które dostępne i jedzone są niezależnie od sezonu. W stosunku do listopada wzrosło spożycie ogórka (o 2 p.p.), pieczarek (o 2 p.p.).

Spadek odnotowały: papryka (o 5 p.p.), kapusta (o 4 p.p.), pomidory (o 4 p.p.), cebuli (o 2 p.p.).

Spożywanie owoców i warzyw podczas poszczególnych posiłków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 90% osób, które w ogóle jadły ten posiłek. 74% respondentów deklaruje, że w dniu poprzedzającym badanie jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast 61% na kolację. Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 50% Polaków, natomiast na przekąskę 46%. Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (37%).

Najbardziej wartościowym pod względem zawartości warzyw i owoców posiłkiem Polaków jest obiad. W grudniu w przypadku 43% badanych co najmniej w połowie składa się z warzyw i owoców.

Respondenci najczęściej deklarują spożywanie jedynie warzyw i owoców w przekąskach (18%). Najrzadziej (25%) co najmniej połowę posiłku stanowiły warzywa i owoce w przypadku kolacji.

Wczoraj na talerzu

Jedynie 17% Polaków odżywiało się w grudniu zgodnie z zaleceniami dietetyków dotyczącymi spożywania właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku zalecany poziom.

Jedna czwarta (25%) badanych odżywiała się nieco gorzej, ale warzywa i owoce są składnikiem większości posiłków i zdarza się, choć zbyt rzadko, że stanowią ich połowę.

57% Polaków ma dietę zbyt ubogą w warzywa i owoce, przy czym u 37% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało).



Jedna piąta (20%) badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a nawet nie jadło ich wcale.

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjął w grudniu wartość 44,1 pkt., czyli był na niskim poziomie. Wskazuje to na niedostateczny udział warzyw i owoców w diecie przeciętnego Polaka.

W porównaniu do listopada wskaźnik ten zmalał o 1,4 pkt.

Wskaźnik powstaje na podstawie odpowiedzi na dwa pytania: Czy warzywa i owoce były obecne w wszystkich posiłkach? Czy warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę spożywanej żywności?

„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).