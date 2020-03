Podczas pandemii Polacy odżywiają się nieco lepiej niż zwykle (badanie)

Nie ma leków ani szczepionki na koronawirusa i dlatego powinniśmy dbać o odporność organizmu. Deficyt odporności mamy zawsze na przednówku. Teraz, kiedy jest niewiele świeżych owoców i warzyw eksperci polecają ich przetwory, mrożonki i soki.



- Na wirusy nie ma lekarstwa. Jedynym lekarstwem jest wzmocnienie odporności. Wszystkie wirusy wywołują stany zapalne górnych dróg oddechowych, musimy zatem mieć w diecie dużo czynników działających przeciwzapalnie - bardzo dużo antyoksydantów. To jest dobry czas by docenić rolę warzyw i naszych owoców w diecie - mówi prof. n. farm. Iwona Wawer.

Dzięki realizowanym przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowym badaniom konsumpcji warzyw i owoców” wiemy, że w marcu br. roku najpopularniejszymi warzywami była marchew, którą jadło aż 88% Polaków, cebula (87%) i pomidory (84%).

- Badania pokazują, że cały czas ilość warzyw i owoców w diecie Polaków jest niewystarczająca. Dziś naszym wyzwaniem jest odporność. Ludzie, którzy mają prawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy lepiej radzą sobie z chorobą. Dotyczy to także koronawirusa - mówi Paweł Myziak, Członek Zarządu Zrzeszenie Producentów Papryki RP.

- Są dwa powody, dla których powinniśmy dziś mówić o roli warzyw i owoców w naszej diecie. Po pierwsze dostarczają bardzo silnych antyoksydantów, po drugie stymulują nasz układ odpornościowy. Ludzie, którzy są zdrowi i zdrowo się odżywiają są odporni. Jedząc zdrowo organizm nawet zainfekowany zwalczy wirusa, choroba się nie rozwinie. Co to znaczy przechodzić zakażenie bez objawów? To znaczy mieć tak silny organizm, że on bez efektów ubocznych, potrafi sobie poradzić z chorobą - mówi prof. n. farm. Iwona Wawer.

Na przednówku najpopularniejszym owocem było w Polsce jabłko. 90% respondentów deklaruje, że jadło jabłka w tygodniu poprzedzającym badanie. W marcu dostęp do świeżych owoców krajowych pozostaje ograniczony. Drugą i trzecią pozycję w rankingu popularności wszystkich owoców, tak jak w lutym, zajmują banany i pomarańcze. W porównaniu z lutym zauważyć można wzrost spożycia truskawek, które coraz częściej są dostępne w formie świeżej w sieciach handlowych (z 16% do 20%).

- Rośnie popularność jabłek, mamy mnóstwo odmian, każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy soki, nektary, soki NFC - mówi Paulina Kopeć, sekretarz generalna Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”.