Podstawą zdrowia dzieci jest dieta bogata w warzywa i owoce

- Tylko różnorodną dietą, zbilansowaną pod względem nie tylko kalorii, ale przede wszystkim witamin, składników mineralnych i mikroelementów, możemy zapewnić dziecku optymalne warunki do rozwoju. Tylko wtedy dziecko będzie w stanie w pełni realizować swój potencjał i wykorzystać dane mu możliwości. Zajęcia dodatkowe, jak programowanie, szachy, angielski, tenis czy jazda konna nie przyniosą oczekiwanych efektów, jeśli organizm dziecka będzie borykał się z nadwagą lub otyłością, chronicznym przemęczeniem, niedoborami witamin, nieprawidłową perystaltyką jelit czy stresem – zapewnia Joanna Sawicka-Metkowska, lekarz pediatra, zwana Doktor Poziomką, ekspertka kampanii „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”.

Na koncentrację i dobre samopoczucie

Do najważniejszych składników, jakich potrzebuje młody organizm do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania m.in. układu nerwowego, należą witaminy z grupy B. Wpływają one także na przemianę materii i nastrój. Roślinne źródła tych witamin znajdują się w nasionach roślin strączkowych (groszku, fasoli, soczewicy, bobie) oraz zielonych roślinach liściastych, takich jak szpinak i kapusta. Niedobory witaminy B mogą skutkować zaburzeniami koncentracji, trudnościami z zapamiętywaniem, rozdrażnieniem, a nawet depresją. Na poprawę samopoczucia korzystnie wpłyną też jabłka i truskawki, natomiast z warzyw najwięcej energii dostarczają te w kolorze zielonym.

Dla systemu nerwowego i mózgu

Niezwykle kojące działanie wykazuje potas, który jest w pomidorach, kalarepie, brukselce, jarmużu, rzeżusze, szpinaku, soczewicy oraz truskawkach. Pierwiastek ten odpowiada za właściwe funkcjonowanie systemu nerwowego i mięśni. Dzięki niemu mózg jest dotleniony, poprawia się zdolność myślenia i koncentracja.

Do walki ze stresem

Tracimy go, gdy się stresujemy, a gdy mamy go mało, stresujemy się jeszcze bardziej. O czym mowa?

O magnezie, który reguluje pobudliwość układu nerwowego i łagodzi stres. Jego największe pokłady znajdują się w pestkach dyni, liściach szczawiu, szpinaku, burakach, koperku, rukoli (i wszystkich innych zielonych liściach), a także w fasoli.

Dla mocnych kości

Minerałem potrzebnym dziecku do budowy kości jest wapń, którego najwięcej można znaleźć w brokułach i szpinaku, fasoli, kapuście oraz dyni. Wapń reguluje także pracę układu nerwowego i pozytywnie wpływa na działanie wielu enzymów.