Polacy chcą się lepiej odżywiać bez zmiany nawyków

54% badanych potwierdza, że w pierwszej kolejności poszukuje produktów o prozdrowotnych właściwościach, co jest dobrą informacją dla producentów i przetwórców z branży owocowo-warzywnej. Jak wyjaśnia Barbara Groele, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS), wyróżnianie prozdrowotnych właściwości produktów na opakowaniu jest ważne, gdyż badania pokazują, że 78% decyzji zakupowych dokonywanych jest w punkcie sprzedaży, przed sklepową półką.

- Warto zwracać uwagę konsumentów na składniki odżywcze zawarte w produkcie i jego naturalne pochodzenie. W branży przetwórstwa owocowo-warzywnego jest to bardzo proste, biorąc pod uwagę fakt, że owoce i warzywa, zdaniem ekspertów ds. żywienia, powinny być podstawą zbilansowanej diety. Połączenie produktu, który mamy w ofercie, z tymi zaleceniami, daje nam możliwość lepszego dotarcia do kupujących. Na tym też opieramy komunikację, którą prowadzimy w ramach programu System Jakości Certyfikowany Produkt (CP). To dodatkowe wsparcie dla producentów i przetwórców, którzy przystąpili do Systemu - mówi Barbara Groele.

System Jakości Certyfikowany Produkt (CP) to inicjatywa, która oparta jest na prozdrowotnych trendach konsumenckich i potrzebach przetwórców i producentów, którzy chcą podkreślać wartość odżywczą swoich produktów, tym samym potencjalnie zwiększając zainteresowanie nimi. Znakiem Certyfikowany Produkt (CP) może bowiem zostać oznaczony tylko ten wyrób z owoców i warzyw, który nie zawiera żadnych konserwantów, sztucznych barwników i aromatów czy cukrów dodanych i słodzików, a którego skład i wartość odżywcza zostały potwierdzone badaniami. Wymagania konsumentów, dotyczące naturalnego składu produktów i ich bogatej matrycy odżywczej, zauważa Waldemar Gawłowski, Pełnomocnik Zarządu KGH Polska Sp. z o.o.

– Firmy, która uzyskała znak Certyfikowany Produkt (CP) dla wybranych produktów serii GREAT: Nie jest tajemnicą, że konsumenci kładą coraz większy nacisk na jakość produktów. Dotyczy to nie tylko stosowania konserwantów, słodzików i innych sztucznych dodatków, ale także wysokiej wartości odżywczej – chcemy jeść coraz lepiej, zdrowiej, z korzyścią dla naszego organizmu. Nawet osoby, których nawyki żywieniowe nie są najlepsze, od czasu do czasu sięgają po sok czy smoothie, żeby mieć poczucie, że dbają o siebie i swoje zdrowie. Zainteresowanie naturalnymi produktami sprawia, że konsumenci chętniej po nie sięgają, szukając jednak jednocześnie dodatkowego potwierdzenia ich składu – 81% badanych zwraca uwagę, czy produkt posiada certyfikat potwierdzający jego jakość - tłumaczy.