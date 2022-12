65 proc. Polaków opowiada się za wprowadzaniem w Polsce przepisu zakazującego sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach - wynika z badania. Ponad połowa ankietowanych wskazuje papier jako najbardziej ekologiczne opakowanie.

65 proc. Polaków popiera wdrożenie zakazu pakowania owoców i warzyw w plastik; fot. shutterstock

Warzywa i owoce w plastiku

Jak przypomniano, w 2019 roku Unia Europejska wprowadziła zakaz sprzedaży i używania jednorazowych plastikowych produktów. Państwa UE dostały 2 lata na dostosowanie swoich ustaw do nowej tzw. plastikowej dyrektywy.

Z badań przeprowadzonych przez SW Research we współpracy z Grupą Akomex wynika, że polscy konsumenci coraz bardziej wymagają proekologicznych postaw od firm.

Za wprowadzeniem zakazu sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach opowiada się 65 proc. Polaków, a wśród nich aż 70 proc. badanych kobiet i blisko 60 proc. pośród wszystkich ankietowanych mężczyzn - przekazano w informacji dotyczących badania.

W co pakować owoce i warzywa?

Jak dodano, grupą wiekową najchętniej popierającą zakaz sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach są osoby powyżej 65 roku życia.

"73 proc. ankietowanych w tej grupie wiekowej uważa, że jest to słuszne działanie. Negatywnie na pomysł rezygnacji z opakowań plastikowych w sprzedaży owoców i warzyw zareagowało 13 proc. respondentów" - podano.

Zgodnie z wynikami badań konsumenci wskazują także, że produkty wytwarzane z kartonu oraz papieru są najbardziej ekologicznymi opakowaniami. Tego zdania jest 52 proc. respondentów. 30 proc. badanych jako proekologiczne opakowanie wymienia szkło, a 10 proc. wskazuje na drewno.

"Z badania wprost wynika, że większość Polaków chce takich zmian i systematycznego ograniczania produkcji plastikowych opakowań, używanych szczególnie w przemyśle spożywczym. Z licznych analiz wynika, że to dobre rozwiązanie nie tylko dla naszego pokolenia, ale także kolejnych generacji Polaków" - zauważa, cytowany w informacji poświęconej badaniu, prezes Grupy Akomex Grzegorz Łajca.

Wycofywanie plastiku

Jego zdaniem polski przemysł jest już przygotowany do systematycznego wycofywania plastiku z naszego życia codziennego i zaproponowania nowego rodzaju opakowań. "To otwiera drogę do szerszego stosowania przez handel opakowań ekologicznych wykonanych także z kartonu czy papieru" - wskazał.

Jak przypomniano, kolejne zmiany dotyczące ograniczania w produkcji opakowań plastikowych mają się pojawić w 2025 roku. "Wówczas wieczka i nakrętki plastikowe będzie można wprowadzić do obrotu tylko, jeśli będą na stałe przymocowane do butelek i pojemników. Od 2025 roku plastikowe butelki będą musiały być wyprodukowane w minimum 25 proc. z materiału pochodzącego z recyklingu" - podano.

Badanie Ekobarometr zostało przeprowadzone przez pracownię SW Research we współpracy z Grupą Akomex. Zbadano reprezentatywną grupę Polaków, liczącą 1583 osoby. Grupa Akomex jest producentem opakowań kartonowych, posiada trzy fabryki w Polsce i w Danii.

