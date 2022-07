Polacy jedzą coraz więcej borówek i malin. Nowe dane

Autor: AK

Data: 29-07-2022, 13:39

Spożycie borówek rośnie w tempie 9 p. proc. rdr. Dwa lata temu w lipcu jadło borówki 23% Polaków, w ubiegłym roku już 31%, w tym roku 40%.

Z roku na rok wzrasta dostępność i konsumpcja malin i borówek /fot. Karolina Kołodziejczak on Unsplash

Oddaje to wzrost liczby lipcowych konsumentów borówki z poziomu 7,4 mln przez 10 mln, aż do 13 mln. Porównując lipiec do lipca obok borówki najwięcej zyskały maliny i agrest. Odpowiednio 1,9 mln i 0,6 mln nowych konsumentów.

Rekordowe spożycie malin

Dla malin w lipcu padł historyczny rekord. Spożycie deklarowało aż 53% populacji, tj. 17,2 mln dorosłych Polaków. Jedzeniu większej ilości owoców i warzyw sprzyja sezonowość. Ponad połowa (55%) Polaków w sezonie na ulubione gatunki je ich więcej.

W najnowszym badaniu Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw postanowił zapytać Polaków o sytuacje, które sprzyjają jedzeniu większej ilości warzyw i owoców. Okazuje się, że kluczowe są trzy czynniki: dostępność ulubionych gatunków w sezonie, dbałość o zdrowie i możliwość jedzenia warzyw i owoców w postaci smacznych dań.

Kiedy jemy owoce i warzywa?

Co ciekawe, 16% badanych je owoce i warzywa, kiedy chce schudnąć, mimo że zawarte w nich cukry wcale tego procesu nie przyśpieszają.

W wynikach badania widać, że wyjazdy wakacyjne, czy spędzanie większej ilości czasu poza domem, nie sprzyjają zdrowej diecie i to pomimo większej dostępności sezonowych warzyw i owoców.