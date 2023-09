Polacy stawiają na te produkty. "Spożywają ich coraz więcej"

Konsumpcja owoców i warzyw w sezonie 2023 osiągnęła rekordowy poziom. Kilkanaście gatunków regularnie notuje historyczne rekordy ilości konsumentów. W sierpniu już blisko połowa Polaków (49%) jadła warzyw i owoców dużo i bardzo dużo. Rekordowe 19% Polaków odżywiało się w sierpniu w pełni zgodnie z zaleceniami dietetyków – warzywa i owoce stanowiły minimum połowę tego co jedli.

Sektor ogrodniczy prowadzi monitoring konsumpcji. Badania dostarczają informacji na temat liczby konsumentów i częstotliwości konsumpcji wielu gatunków owoców i warzyw. Sierpniowe sondaże pokazują, że jeszcze nigdy nie jedliśmy tak zdrowo.



Badania finansowane są ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Co miesiąc aktualizowane dane na temat ilości i demografii konsumentów kilkudziesięciu gatunków są publicznie dostępne na stronie WczorajNaTalerzu.pl.

O źródłach wzrostu konsumpcji i wyzwaniach promocji roli owoców i warzyw w codziennym odżywianiu - mówią Witold Boguta, Prezes KZGPOiW oraz Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyk kliniczny i ekspert Core Team.

Konsumpcja owoców i warzyw w sierpniu

Najwyższe w historii prowadzonych pomiarów poziomy osiągnęła konsumpcja śliwek, jeżyn, malin, borówek, truskawek, czerwonej porzeczki, a także owoców i przetworów z czarnej porzeczki i aronii.

Wśród najpopularniejszych gatunków sierpnia i lata 2023 Kantar wymienia jabłka, śliwki, maliny i borówki.

Wśród warzyw historyczne rekordy odnotowała liczba konsumentów ogórków, cebuli, marchwi, cukinii, fasolki szparagowej oraz kapusty.

Wśród najpopularniejszych gatunków sierpnia i lata 2023 Kantar wymienia ziemniaki, pomidory i ogórki. Konsumpcja ogórków, cebuli, marchwi, cukinii, fasolki szparagowej i kapusta osiągnęła poziomy najwyższe w historii prowadzonych pomiarów.

- Widzimy, że słupki rosną i to nas dietetyków bardzo cieszy. Te słupki były wysokie w okresie pandemii, kiedy ludzie bali się tego, że zachorują to właśnie w warzywach i owocach upatrywali nadzieję na zdrowie. Teraz nie ma takiego czynnika zewnętrznego, a widać trend wzrostowy. Rośnie ilości konsumentów, dla których warzywa i owoce stanowią połowę każdego posiłku. To bardzo budujące - komentuje Monika Stromkie-Złomaniec - dietetyk kliniczny, ekspert Core Team, Z kaloriami na pieńku.



- Warzywa i owoce mają dobrą „prasę”. 98% Polaków uważa je za zdrowe. Świadomość prozdrowotna rośnie. Pandemia ten proces zintensyfikowała. Wąskim gardłem jest wiedza na temat tego, ile powinniśmy ich spożywać i brak adekwatnych nawyków. Nad tym pracujemy. Wielu konsumentów nie je większej ilości warzyw i owoców, gdyż jest przekonana, że nie musi, że ilość, którą spożywają jest wystarczająca Wzrosty konsumpcji pokryły się z trudniejszą sytuacją ekonomiczną. Kiedy było nam lepiej, owoce i warzywa wydawały się drogie. Kiedy mamy mniej pieniędzy, wydajemy je bardziej racjonalnie, częściej też kupujemy „namiastkę szczęścia”. Nie stać nas na wyjazdy i wyjścia do restauracji, ale stać nas na to by kupić sobie i najbliższym małą przyjemność, np. kartonik malin, jeżyn czy minikiwi. W lecie pomaga nam większa dostępność owoców i warzyw. Mamy więcej czasu, maleje zatem znaczenie takich obiekcji jak czasochłonność przygotowania. Tę percepcje od lat staramy się osłabiać. Na pewno trendy dla większości gatunków są rosnące. Jemy zdrowiej i lżej. Chcemy spożywać to co sezonowe i lokalne - komentuje Witold Boguta, prezesa Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw

Owoce i warzywa - w posiłkach Polaków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 90% osób, które w ogóle jadły ten posiłek. 78% respondentów deklaruje, że w dniu poprzedzającym badanie jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast 68% - na kolację.

Jako przekąski warzywa i owoce spożywało 52% badanych, natomiast na drugie śniadanie - 53%. Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek - 39%.



Najbardziej wartościowym pod względem ilości warzyw i owoców posiłkiem Polaków jest obiad. W przypadku niemal połowy badanych (48%) co najmniej w połowie składa się z warzyw i owoców.

Respondenci często deklarują spożywanie warzyw i owoców jako przekąski (17%). Najrzadziej (29%) co najmniej połowę posiłku stanowiły warzywa i owoce w przypadku kolacji.



Rekordowe 19% Polaków odżywiało się w sierpniu zgodnie z zaleceniami dietetyków dotyczącymi spożywania właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku zalecany poziom.



Mniej niż jedna trzecia (30%) badanych odżywia się nieco gorzej, ale warzywa i owoce są składnikiem większości ich posiłków i zdarza się, choć zbyt rzadko, że stanowią ich połowę.

51% Polaków ma dietę zbyt ubogą w warzywa i owoce, przy czym u 38% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 13% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a nawet nie jadło ich wcale.

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjął w sierpniu wartość 48,4 pkt., czyli ciągle był na niskim poziomie. Wskazuje to na ciągle niedostateczny udział warzyw i owoców w diecie przeciętnego Polaka. Innymi słowy, średnia ciągle jest wyzwaniem.

W porównaniu do lipca wskaźnik ten wzrósł o 1 pkt. „Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, u której we wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).

