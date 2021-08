Polacy wciąż robią przetwory

51% Polaków przyrządza domowe przetwory. W co trzecim domu kisimy, w co piątym robimy dżemy, konfitury (21%), kompoty i soki. W co ósmym gospodarstwie domowym (13%) zamrażamy - wynika z badań Kantar.

Autor: pp

Data: 02-08-2021, 17:14

Polacy przyrządzają przetwory owocowo-warzywne; fot. unsplash.com

Najwięcej przetworów robią ludzie żyjący oszczędnie. Najmniej w młodych gospodarstwach domowych, krótko po ich usamodzielnieniu się. Mrożą starsi i Ci, którym starcza na wszystko - komentuje wyniki badań Urszula Krassowska, Managing Director Public Division w Kantar.

Czas lata, który obfituje w owoce i warzywa trwa krótko. Jednak przy odrobinie zaangażowania możemy tymi smakami cieszyć się niemal okrągły rok. Sekret tkwi w umiejętnych przetwarzaniu zarówno ogórków, kalafiorów czy superowoców jagodowych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Popularność dżemów, konfitur, powideł i soków

Popularne jesienią i zimą są przetwory owocowe, czyli dżemy, konfitury, powidła czy soki. To zabieg, który pozwala nam cieszyć się smakiem owoców. Możemy zrobić je sami - z badań wynika, że robi tak 21% gospodarstw - można także wybrać sklepowe. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj skład takich produktów. Niestety często mają w sobie dużo cukru lub słodzików.

Mrożenie owoców i warzyw

Mrożonki są łatwo dostępne w sklepach. Obserwacje pokazują, że Polacy jedzą ich mało prawdopodobnie z obawy, że ich wartość jest niska. Nic bardziej mylnego, mrożenie to najlepsza metoda utrwalania większości warzyw i owoców. Surówce, które trafiają do mrożenia są skupywane w środku sezonu, kiedy ich cena jest najniższa ale też smak najlepszy. Prawidłowo przeprowadzony proces przynosi stosunkowo małe straty składników odżywczych.