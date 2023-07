Polski rynek to 40 mln ludzi. W 2023 roku konsumpcja na mieszkańca osiągnęła 1,83 kg/osobę. W świetle danych Agronometrics Global Trade Data, które wejdą w skład IBO Global State of the Blueberry Industry Report 2023, Polska dorównuje konsumpcji w ojczyźnie borówki. W Stanach Zjednoczonych, w tym samym roku, konsumpcja wyniosła 1,78 kg/osobę. Równolegle dynamicznie rośnie krajowa produkcja.

Polacy z największym wzrostem konsumpcji borówki na świecie. fot. mat. pras.

Polacy z największym wzrostem konsumpcji borówki na świecie

Polski rynek to 40 mln ludzi. W 2023 roku konsumpcja na mieszkańca osiągnęła 1,83 kg/osobę. W świetle danych Agronometrics Global Trade Data, które wejdą w skład IBO Global State of the Blueberry Industry Report 2023, Polska dorównuje konsumpcji w ojczyźnie borówki. W Stanach Zjednoczonych, w tym samym roku, konsumpcja wyniosła 1,78 kg/osobę. Równolegle dynamicznie rośnie krajowa produkcja. Polska jest największym producentem deserowej borówki w Europie. Dane zostały zaprezentowane na Szczycie IBO w Lublinie, 3-6 lipca 2023. Pierwsze komentarze mówią, że rozwój rynku borówki w Polsce to jeden z najlepszych przykładów ostatniej dekady na całym świecie.

- Moim zdaniem to jeden z największych sukcesów ostatniej dekady w branży na całym świecie. Kiedy byłem w Polsce 10 lat temu, tematem numer jeden był eksport. W ciągu dekady wypracowaliście konsumpcję na fenomenalnym poziomie. To jest coś, w czym inne kraje powinny was naśladować i coś, z czego powinniście być dumni - mówił Cort Brazelton, Executive Comittee Member International Blueberry Organization (IBO).

W materiałach Szczytu IBO czytamy, że wzrost konsumpcji w Polsce wyznacza punkt odniesienia dla innych, zorientowanych na eksport, krajów o średnich dochodach.

„Z eksportem tylko o 6,7% wyższym niż wolumen importu, wszystkie trendy wskazują, że Polska jest na dobrej drodze, aby stać się zarówno importerem netto borówki, jak i znaczącym jej producentem. Na pierwszy rzut oka może to nie wydawać się niezwykłe, ale wyróżnia Polskę na arenie światowej jako jedna z najbardziej udanych historii rozwoju rynku spożycia borówki” – oceniają autorzy raportu.

Polski patent – sztafeta owoców jagodowych

Dotychczas wzrost importu jest dodatkiem wolumenu sprzedaży na rynku, który dość skutecznie wchłonął znaczący wzrost polskiej produkcji, zmniejszając presję na plantatorów, którzy – jak większość – borykają się z rosnącymi kosztami środków produkcji, inflacją i brakiem rąk do pracy.

Aby realizować cele dysponując niskimi budżetami i 3-miesięcznym sezonem – od lipca do września, polscy plantatorzy borówki połączyli się z plantatorami innych owoców jagodowych. Stworzyli wspólną kampanię wykorzystując sportową metaforę sztafety, w której każdy sezon jagodowy „przekazuje pałeczkę” drugiemu. Rynek budują owoce truskawki, maliny, jeżyny, agrest, rokitnik, polskie minikiwi i czerwona porzeczka w formie deserowej. A także czarna porzeczka, jagoda kamczacka (haskap) i aronia, których Polacy są największymi producentami na świecie.

Borówki znaczy codziennie

Strategia zawiera silny element „jedz lokalnie”, ale istnieje również równoległy przekaz ze strony branży jagodowej - „jedz zdrowo, codziennie”. Importowane owoce po zakończeniu sezonu wspierają, w takiej konstrukcji, budowę stałych nawyków konsumpcyjnych. W małych miejscowościach ludzie chcą znaleźć kosz z jagodami o każdej porze roku, co jeszcze kilka lat temu na pewno nie było powszechne – mówi w Raporcie przedstawiciel branży.

Autorzy Raportu piszą: Wszyscy uczą się jeść borówki przez cały rok, nie tylko w miesiącach, kiedy dostępna jest lokalna produkcja. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że najlepszą drogą do utrzymania rentowności jest wzrost popytu w tempie szybszym niż jesteśmy w stanie zwiększyć produkcję. Wraz z wysiłkami zmierzającymi do podniesienia jakości produktów, służy temu ogólna promocja borówki na całym świecie.

- Polska pokazuje nam atrakcyjny przykład tego, co można zrobić. Naszym obowiązkiem jest skorzystanie z okazji, skorzystanie z tych lekcji i zastosowanie ich – oto fragment na temat Polski pochodzący z materiałów IBO Summit 2023.

Podczas Szczytu IBO prezentowano dane dotyczące produkcji w 2022 roku. Polska jest dziś 6 producentem borówek deserowych na świecie i największym w Europie. W ciągu ostatnich 3 lat - od 2019 roku - wzrost produkcji wyniósł ponad 60%. W ostatnim roku produkcja wzrosła o 25%. To najwyższy procentowy wzrost produkcji na świece. Podobnie szybko rozwijają się tylko Maroko - 22%, Peru - 17%, RPA - 17% i Chiny - 16%.



W przyszłym roku prognozuje się, że światowa produkcja borówki osiągnie 2 miliony ton. Z Polski słychać było wielką zachętę do popularyzacji walorów i codziennej konsumpcji tego ulubionego superowocu świata.

- Konsumentom borówki na całym świecie chcę powiedzieć, żeby w dalszym ciągu czerpali radość i przyjemność z codziennego jedzenia borówek. W dzisiejszych czasach przez 52 tygodnie w roku potrafimy dostarczać świeże, odżywcze i niezwykle korzystne dla zdrowia borówki. Zajadajcie się nimi każdego dnia! – oto życzenia, które złożył Peter McPherson, Chairman of the International Blueberry Organisation (IBO).

Źródło danych i analiz:

Agronometrics Global Trade Data. Zaprezentowano dane, które wejdą w skład IBO Global State of the Blueberry Industry Report, 2023.

Metodologia obliczania konsumpcji per capita w Polsce: dodajemy łączną produkcję krajową oraz import, odejmujemy eksport i dzielimy przez liczbę ludności. Otrzymany wynik jest miarą tego, ile owoców pozostaje w kraju i jak wygląda konsumpcja, którą możemy porównać z innymi krajami.

