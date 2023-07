11 lipca ukonstytuował się Komitet Protestacyjno-Strajkowy Zrzeszenia Producentów Papryki RP i producentów niezrzeszonych. Jak podano, to pierwsza forma protestu, która ma zwrócić uwagę podmiotów handlowych na ceny.

Polscy producenci papryki zawiązali Komitet Protestacyjno-Strajkowy; fot. unsplash.com

Rynek papryki. "Efekt prób destabilizowania rynku przez wielkie korporacje handlowe"

Obecna sytuacja na rynku warzyw ciepłolubnych, w szczególności papryki, to efekt prób destabilizowania rynku przez wielkie korporacje handlowe - podano. "Grozi nam, jak niemal co roku, zapaść cenowa skutkująca zmuszaniem producentów do sprzedaży swoich produktów poniżej progu opłacalności" - napisano w komunikacie.

Pogotowie strajkowe producentów papryki

- Ogłaszamy z dniem dzisiejszym pogotowie strajkowe. Ogłoszenie pogotowia jest pierwszą formą naszego protestu, mająca uświadomić podmiotom handlowym, że nie pozwolimy bezkarnie zabierać nam godziwego wynagrodzenia za naszą pracę - podano.

Jak dodano, w przypadku braku zrozumienia, Komitet Protestacyjno-Strajkowy będzie eskalować formy protestu do coraz radykalniejszych, po strajki, pikiety, blokowanie podmiotów handlowych.

Ceny papryki

Na początku lipca Rynek Bronisze poinformował, że w sprzedaży pojawiła się wyczekiwana papryka z polskich upraw. Ceny z ubiegłego tygodnia to 7-8 zł/kg, ale to dopiero początek. Dokładnie rok temu, również miała swoją premierę w identycznej cenie.

Zagłębie paprykowe w Polsce

Z plantacji papryki w południowej części Mazowsza, w powiatach: przysuskim, przytyckim i białobrzeskim, pochodzi około 85 proc. krajowej produkcji tego gatunku warzywa.

Wśród gmin z tych powiatów które „słyną” z uprawy tego gatunku na szczególną uwagę zasługują gmina: Potworów, Klwów, Przytyk, Radzanów, Wyśmierzyce, w których znajduje się największe zagęszczenie tych upraw.

