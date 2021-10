Polscy studenci narażeni na żywieniowe fake newsy?

Zdrowie odżywianie to nie jest dziedzina, którą przeciętny student lubi najbardziej. Brakuje mu nie tylko motywacji, ale i wiedzy o tym, jak prawidłowo komponować posiłki. Często jest też (błędnie) przekonany, że aby to robić, trzeba mieć dużo czasu i pieniędzy.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 28-10-2021, 17:52

Czy polskim studentom brakuje wiedzy o zdrowym odżywianiu? fot. shutterstock

Czy polscy studenci wiedzą jak jeść zdrowo?

Zdrowie odżywianie to nie jest dziedzina, którą przeciętny student lubi najbardziej. Brakuje mu nie tylko motywacji, ale i wiedzy o tym, jak prawidłowo komponować posiłki. Często jest też (błędnie) przekonany, że aby to robić, trzeba mieć dużo czasu i pieniędzy. Studentki dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, postanowiły obalić ten mit. Włącz żywienie do dziedziny to autorska kampania edukacyjna skierowana do studentów kierunków technicznych. Inicjatywa jest jednym z projektów realizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu WUM i agencję PR Hub.

Zdrowe posiłki to lepsze wyniki w nauce

Skierowana do studentów uczelni technicznych kampania Włącz żywienie do dziedziny pokazuje, jak duże znaczenie ma właściwa dieta dla codziennego funkcjonowania młodego człowieka. Od dwóch lat PR Hub wraz z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi projekty z dziedziny naukowo-badawczej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego z grupą studentek potwierdziły, że większość ankietowanych ma ograniczoną wiedzę w zakresie żywienia, a zdrowe odżywianie kojarzy im się z czymś nieistotnym, czasochłonnym i kosztownym. Problem ten dotyczy w szczególności studentów uczelni technicznych, których odpowiedzi w przeprowadzonym badaniu były najmniej spójne z zasadami zdrowego żywienia. Właśnie dlatego jednym z głównych założeń kampanii jest zmiana spojrzenia studentów na zdrowy styl życia – mówi Emilia Hahn, CEO PR Hub.

Działania realizowane są w duchu evidence-based medicine, co oznacza, że przekazywane informacje oparte są na rzetelnych i wiarygodnych danych naukowych.

Studenci narażeni na żywieniowe fake newsy

Edukacja w zakresie zdrowego odżywiania jest niezwykle ważna na każdym etapie naszego życia. Większość kampanii zwraca uwagę na zdrowe odżywianie dzieci, młodzieży, osób starszych czy chorujących na choroby przewlekłe. W tym samym czasie mało kto zwraca uwagę na zachowania żywieniowe wśród studentów, którzy wkraczają w dorosłe życie, zmieniając swoje dotychczasowe otoczenie. Pogodzenie prawidłowego odżywiania wraz z intensywnym czasem nauki, pracy i rozwiniętego życia towarzyskiego może okazać się dla nich wyzwaniem. Dodatkowo studenci, ze względu na swoją obecność w mediach społecznościowych są narażeni na tak zwane fake newsy.

- Może być im trudniej odnaleźć się w gąszczu informacyjnym i rozpoznać prawdziwe informacje dotyczące zdrowego odżywiania, dlatego wraz z organizatorkami projektu wychodzimy im naprzeciw i przekazujemy rzetelne informacje oparte na najnowszych badaniach naukowych. Organizatorki projektu są również studentkami, dlatego najlepiej wiedzą czego potrzebują ich rówieśnicy i z jakimi problemami związanymi z żywieniem mogą się zmagać – mówi dr. hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk – opiekun kampanii oraz adiunkt w Zakładzie Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W socialach kampania już działa

Działania skierowane do studentów prowadzone są od maja 2021 r. za pomocą profili w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook) oraz poprzez bezpośrednią promocję ze wsparciem Samorządów Studenckich i Studenckich Kół Naukowych. Na rok akademicki 2021/2022 zaplanowane zostały szersze działania edukacyjne skierowane bezpośrednio do studentów, w tym cykle webinarów. Planowana jest również współpraca z twórcami internetowymi docierającymi do studentów kierunków technicznych oraz pozycjonowanie ekspertów w mediach. Na Instagramie i Facebooku kampanii odbędą się konkursy, w których do wygrania będą między innymi indywidualne konsultacje dietetyczne z organizatorkami projektu.

Ekspercka wiedza w przystępnej formie

Ekspertami merytorycznymi są dr Alicja Kucharska oraz dr inż. Beata Sińska z Zakładu Żywienia Człowieka WUM. Projekt realizowany jest przez studentki dietetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pod opieką dr. hab. n. o zdr. Mariusza Panczyka – adiunkta w Zakładzie Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawicielek agencji PR Hub, które udzielają doradztwa w zakresie działań komunikacyjnych na bazie wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu komunikacji branży spożywczej i żywieniowej.