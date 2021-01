Polska 3. producentem marchwi w UE

Cykoria: Powrót do różnokolorowych warzyw to bieżący trend

Uprawa marchwi zajmuje około 22 tys. ha, co daje jej drugie miejsce, po cebuli, pod względem powierzchni uprawy warzyw gruntowych w kraju. Ponieważ marchew jest rośliną klimatu umiarkowanego, uprawia się ją na terenie całego kraju, ale większość (70 proc.) upraw znajduje się na terenie sześciu województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

Zbiory marchwi w Polsce uzależnione są w znacznym stopniu od warunków agrometeorologicznych panujących podczas wegetacji. W latach 2015-2020 zbiory marchwi w kraju były zróżnicowane i wynosiły od 678 tys. ton do 827 tys. ton. W 2020 r. według szacunków GUS w Polsce zebrano 733 tys. ton marchwi, o 8 proc. więcej niż w roku 2019.

Marchew to jedno z najważniejszych warzyw uprawianych w naszym kraju, którego popularność wynika z wszechstronnego zastosowania oraz z walorów smakowych i zdrowotnych. W Polsce marchew wykorzystywana jest przez przemysł przetwórczy do produkcji soków i mrożonek oraz do konsumpcji bezpośredniej, jako składnik wielu potraw.

"Popyt wewnętrzny na marchew ze strony krajowego przemysłu spożywczego oraz konsumentów bezpośrednich pozwala na zagospodarowanie prawie całej produkcji krajowej. Z tego powodu z granicę sprzedajemy stosunkowo niewielkie ilości tego warzywa" - poinformował wiceszef KOWR Marcin Wroński.

W latach 2015-2019 wolumen polskiego eksportu marchwi wynosił od 23 tys. ton do 33 tys. ton. W okresie jedenastu miesięcy 2020 r., podobnie jak przed rokiem, polscy przedsiębiorcy za granice sprzedali około 20 tys. ton marchwi.

Marchew eksportowana była prawie w całości do krajów UE, głównie na rynek Słowacji (31 proc. wolumenu eksportu), Czech (20 proc.) i Rumunii (14 proc.).

