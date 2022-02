Polska ekożywność podbije Las Vegas? Rusza duża kampania promocyjna

W stolicy hazardu gra toczy się nie tylko w kasynie. Na początku 2022 roku Stowarzyszenie "Polska Ekologia" będzie promować produkty ekologiczne z Polski podczas dużych imprez targowych w Las Vegas i innych miastach USA i Kanady.

Autor: AT

Data: 03-02-2022, 13:55

Czy polska żywność ekologiczna podbije Las Vegas? fot. shutterstock

Polska ekożywność w Las Vegas

Tegoroczna edycja Winter Fancy Food Show odbędzie się już 6 – 8 lutego 2022. Na targach swoje miejsce znalazła miejsce kampania promocyjna „High Quality Bioeurope”.

To kampania skierowana na rynki Stanów Zjednoczonych i Kanady, która obejmuje promowanie produktów dostarczanych przez rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne z krajów Unii Europejskiej. Celem akcji jest przekazywanie wiedzy o wysokiej jakości produktów ekologicznych z UE, a także o wysokich standardach tej produkcji w Unii Europejskiej oraz upowszechnianie informacji o obowiązujących w Unii Europejskiej systemach jakości upraw i przetwórstwa surowców oraz o systemie certyfikacji.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Obecność na tej imprezie jest istotna z uwagi na uczestników należących do kręgu określanego skrótem B2B, czyli handlowcy z handlowcami. Łączy się z tym założenie, że przekazanie im właśnie głębszej i bardziej szczegółowej wiedzy przełoży się na wzrost świadomych decyzji zakupowych i większe zapotrzebowanie na ekologiczne produkty - informuje Stowarzyszenie "Polska Ekologia".

Polska żywność ekologiczna w USA

Promocja obejmuje wszystkie produkty żywnościowe, mające certyfikaty unijne, w tym wieprzowinę, wołowinę, drób, zboża, owoce i warzywa, przetwory z owoców i warzyw, mleko oraz nabiał.

Liderem kampanii jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”. W 2022 roku stowarzyszenie mocno intensyfikuje działania promocyjne, czego efektem jest harmonogram uczestnictwa w wydarzeniach targowych zaczynający się wspomnianymi wyżej targami Winter Fancy Food Show w Las Vegas już 6-8.02.2022.

Następne w planie są Międzynarodowe Targi Spożywcze SIAL America w Las Vegas - 22-24.03.2022 i podobne - SIAL Canada w Montrealu - 20-22.04.2022 oraz gastronomiczny National Restaurant Association Show w Chicago - 21-24.05.2022, a także letnie targi Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku - 12-14.06.2022.

Podczas targów na stoisku promocyjnym tworzona jest przestrzeń do prezentacji i degustacji produktów ekologicznych oraz do pokazów kulinarnych, jak również miejsce do rozmów handlowych dla odwiedzających, oglądających pokazy kulinarne. Organizatorzy wprowadzają reżim sanitarny z uwagi na sytuację pandemiczną.

Targi doskonale służą wymianie handlowej, a liczne wątki edukacyjne pozwalają docenić cechy jakościowe produktów, co w odniesieniu do żywności ekologicznej ma znaczenie pierwszoplanowe.