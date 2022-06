Polska fabryka McCain zasilana w pełni zieloną energią

Autor: op. AT

Data: 27-06-2022, 14:05

McCain Poland oficjalnie otworzył farmę solarną przy fabryce w Chociwelu pod Wrocławiem. Ponad 11 000 paneli słonecznych oraz pozyskiwana energia elektryczna z gwarancjami pochodzenia OZE, daje fabryce w Chociwelu, miano pierwszego zakładu McCain w Europie, który działa w 100% w oparciu o zieloną energię.

McCain Poland oficjalnie otworzył farmę solarną przy fabryce w Chociwelu pod Wrocławiem. fot. mat. pras.

McCain Poland oficjalnie otworzył farmę solarną

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska ONZ oraz Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w McCain odbyło się oficjalne otwarcie farmy solarnej przy fabryce McCain Poland, w Chociwelu pod Wrocławiem. To kamień milowy w idei McCain „Żywność przyjazna planecie” oraz redukcji emisji dwutlenku węgla. Ponad 11 000 paneli słonecznych oraz pozyskiwana energia elektryczna z gwarancjami pochodzenia OZE, daje fabryce w Chociwelu, miano pierwszego zakładu McCain w Europie, który działa w 100% w oparciu o zieloną energię.

Farma solarna McCain w Polsce działa od stycznia 2022 roku i dostarcza około 25% energii elektrycznej, potrzebnej do funkcjonowania zakładu. Dodatkowo, McCain pozyskuje energię z gwarancjami pochodzenia OZE, co w sumie pokrywa 100% zapotrzebowania. W rezultacie, fabryka McCain w Chociwelu jest pierwszą fabryką McCain w Europie zasilaną w 100% energią odnawialną. W efekcie uzyskiwane jest zmniejszenie emisji CO2 o 4,3 tys. ton/rok.

Jak działa farma solarna w McCain Polska?

Nowy system składa się z ponad 11 000 naziemnych paneli słonecznych zainstalowanych na terenie przy zakładzie McCain. Produkują one 5,3 GWh rocznie, co stanowi równowartość rocznego zużycia energii przez 1200 osób.

System o mocy 4,9 megawata (MW) jest zbudowany, utrzymywany i eksploatowany w ramach partnerstwa z firmą Engie.

McCain zmniejsza emisje CO2

Do roku 2030 firma McCain zobowiązała się do zmniejszenia bezwzględnej emisji CO2 w wyniku swojej działalności o 50% (w 1 i 2 zakresie). Zobowiązanie to zostało uznane przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) za zgodne z dążeniem do ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5°C. Firma McCain zobowiązała się również do wykorzystywania w swoich zakładach produkcyjnych energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Farma Solarna w Polsce jest częścią ogólnej strategii firmy McCain w zakresie działań efektywnie wykorzystujących zasoby, która jest jednym z czterech filarów zrównoważonego rozwoju firmy.

"Jest to kamień milowy dla naszej firmy w Polsce, ponieważ osiągnięcie to przyczynia się do spełnienia zobowiązania redukcji emisji CO2 o 50% do 2030 roku i wskazuje drogę do przejścia na 100% odnawialną energię elektryczną. Jest to część naszej drogi w kierunku zrównoważonego rozwoju, którą będziemy kontynuować w nadchodzących latach. Będziemy nadal dawać przykład, podejmując kroki i wdrażając środki, które pomogą nam i naszym partnerom w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości" – mówi Erwin Pardon, Prezes McCain na Europę Kontynentalną.

McCain to firma rodzinna wywodząca się z Kanady, założona przez dwóch braci, Harrisona i Wallace'a McCainów, w 1957 roku. W latach 70. firma rozszerzyła swoją działalność w Europie, rozpoczynając ją w Holandii - zanim w 1999 roku pojawiła się w Polsce. Blisko 25 lat później firma McCain zatrudnia w Polsce 242 pracowników i współpracuje z ponad setką polskich rolników. Jedna na cztery frytki spożywane na świecie to frytka wyprodukowana przez McCain.