Daesang Corp. od dłuższego czasu poszukiwał partnera do budowy fabryki kimchi na rynek europejski. To dla nas szansa na dalszy rozwój i pozyskanie nowych rynków zbytu - mówi nam Małgorzata Gut, dyrektor ds. rozwoju rynku w firmie Charsznickie Pola Natury.

Charsznickie Pola Natury zbudują fabrykę kimchi we współpracy z koreańskim Daesang Corp. fot. shutterstock

W listopadzie 2022 roku południowokoreański koncern spożywczy Daesang Corp. ogłosił utworzenie spółki joint venture z polską firmą Charsznickie Pola Natury, który ma dystrybuować kiszony przysmak kimchi do dużych sieci handlowych w Europie. Firma planuje też budowę fabryki kimchi w Krakowie. Pisaliśmy o tym w tekście: Koreańczycy zbudują w Polsce fabrykę kimchi. Będzie można kupić je w Lidlu i Auchanie

Małgorzata Gut, dyrektor ds. rozwoju rynku w firmie Charsznickie Pola Natury mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym, że negocjacje z Koreańczykami były długie.

- Daesang Corp. Od dłuższego czasu poszukiwał partnera do budowy fabryki kimchi na rynek europejski. W wyniku długich rozmów i negocjacji została wybrana firma CHPN i jest to dla nas szansa na dalszy rozwój i pozyskanie nowych rynków zbytu - dodaje.

Kimchi z Polski podbije Europę?

Daesang Corporation osiągnął w 2021 roku przychody na poziomie ok. 3,5 biliona KRW (Wonów koreańskich), czyli odpowiednika ok. 11,5 miliarda PLN, notując jednocześnie wzrost o ponad 11% w odniesieniu do wyników w 2020 roku.

- W ostatnich latach na rynku europejskim zaobserwować można gwałtowny wzrost zainteresowania koreańską kulturą, koreańskimi produktami oraz koreańską kuchnią, w tym przede wszystkim właśnie kimchi. Produkowane w Korei kimchi naszej marki Jongga co prawda trafia obecnie w niewielkiej ilości do dystrybucji na rynkach europejskich, ale chcąc sprostać wyraźnie rosnącemu zapotrzebowaniu, Daesang postanowił zlokalizować produkcję w Polsce, z której dostawy świeżego kimchi będą realizowane na rynki całej Europy - dodaje Małgorzata Gut.

Dlaczego Koreańczycy chcą produkować kimchi w Polsce?

Dyrektor ds. rozwoju rynku w firmie Charsznickie Pola Natury wskazuje, że głównym czynnikiem przemawiającym za produkcją kimchi w Europie są trudności związane z transportem.

- Należy pamiętać, że kimchi Jongga to produkt żywy, dlatego produkcja na miejscu wyeliminuje trudności związane z transportem oraz umożliwi utrzymanie jakości praktycznie bliźniaczej względem oryginalnego produktu oferowanego na rynku koreańskim - dodała.

Czym zajmuje się firma Charsznickie Pola Natury? Gdzie powstanie zakład produkcji kimchi? Jak firma radzi sobie z aktualnymi wyzwaniami rynkowymi? Polecamy pełną wersję wywiadu: Charsznickie Pola Natury o fabryce kimchi, nowościach i wyzwaniach (wywiad)

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl