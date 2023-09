Nie może być tak żeby poważny polski biznes był zależny w dużej części od importu zboża, warzyw i owoców. Chcemy to zmienić i przeznaczymy na ten cel duże środki - zapowiada Krzysztof Pawiński, prezes Maspeksu.

Krzysztof Pawiński, prezes Maspeksu zapowiedział duże inwestycje Grupy w obszarze rolnictwa. fot. PAP

Maspex chce uniezależnić się od importu zbóż, owoców i warzyw

Krzysztof Pawiński, prezes Maspeksu, podczas otwarcia nowej linii pomidorowej w zakładzie Agros Nova w Łowiczu przedstawił plany inwestycyjne Grupy Maspex w obszarze rolnictwa.

Maspex w najbliższych latach zamierza rozwijać 3 duże programy dotyczące upraw, kolejno: pszenicy durum, pomidorów i ogórków.

- Doszliśmy do wniosku, że nie może być tak żeby poważny polski biznes był zależny w dużej części od importu zboża warzyw i owoców. Dlatego od kilku lat prowadzimy program reintrodukcji pszenicy durum, czyli twardej pszenicy służącej do produkcji makaronów. Dziś jesteśmy liderem rynku makaronów w Polsce, a marka Lubella odpowiada za ponad 30 proc rynku. Możemy się też pochwalić, że już ponad 20 proc. naszych potrzeb pokrywamy z upraw krajowych. Natomiast projekt się rozwija, opracowaliśmy własne odmiany pszenicy durum, które są dopasowane do naszego klimatu. Jestem przekonany, że w ciągu kilku lat połowa naszego zapotrzebowania będzie pokrywana na rynku krajowym - dodał.

Prezes Maspeksu: Polska może być hubem przetwórstwa pomidorów

Maspex od pewnego czasu ze wsparciem instytucji publicznych inwestuje także w rozwój nowych odmian pomidora gruntowego.

- Jest to pomidor, który będzie wysiewany do gruntu a nie rozsadzany z rozsad, które są dziś niezbędne, by cały cykl wegetacyjny mógł być zrealizowany. Nasze otoczenie rolne - grupy producenckie, które weszły w ten projekt są doskonałym partnerem do tego żeby okolice Łowicza i Kujawy zakwitły pomidorami. Polska ma naturalne przewagi ku temu aby stać się hubem przetwórstwa pomidorów. Brakuje nam jedynie 2 tygodni okresu wegetacji, a pogoda sprzyja - dodał.

Maspex rusza z nowym projektem inwestycyjnym

W 2024 roku ruszy kolejny projekt inwestycyjny Grupy Maspex, tym razem związany z

uprawą ogórków gruntowych.

- Chcemy, aby ich istotna część była zbierana w sposób maszynowy. To oferta, którą kierujemy do naszego otoczenia rolnego z apelem o odwagę wejścia w ten projekt. Wiemy, jak trudną uprawą jest ogórek i jak wiele pracy manualnej w okresie zbiorów wymaga. Musimy to wspólnie zmienić i wprowadzić komponent zbioru maszynowego. Mamy na to duży projekt wspierany przez NCBR, dzięki któremu doprowadzimy do rozwoju właściwych odmian i mechanizacji. Poważny biznes nie może być zależny od takiej intensywności pracy ludzkiej w okresie zbiorów. Wiemy, jakim jest to ograniczeniem i w oparciu o obecną wiedzę potrafimy to w ciągu kilku lat zrealizować - zapowiedział Pawiński.

Maspex: Patrzenie na rolnictwo jako na skansen jest przeszłością

Prezes Maspeksu zapewnia, że wspomniane programy mają zagwarantowane wieloletnie finansowanie ze strony grupy.

- Patrzenie na rolnictwo jako na skansen jest przeszłością. To właśnie tutaj będzie miała zastosowanie najbardziej zaawansowana technologia robotyzacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji. Rolnictwo przyszłości to mniej nawozów, pestycydów i wody, większe plony, większy dochód rolnika i wyższa jakość. Jesteśmy przekonani, że tak ścisłe połączenie między rolnikami, przetwórcami i dostarczycielami na rynek w skali, która nie pozwala pominąć takich marek przez sieci, stwarza szansę zarówno dla dostawców, jak i dla nas, przetwórców. Na te projekty będziemy kładli istotne środki inwestycyjne w przyszłości - podsumował Pawiński.

