Polska firma Citronex, jeden z największych importerów i dystrybutorów bananów w Europie, rozwija swoją działalność w Rumunii. Inwestycja w szklarnię o powierzchni 50 hektarów do produkcji pomidorów została potwierdzona 17 stycznia przez władze lokalne w Dumbrăveni w powiecie Sibiu.

Citronex wybuduje 50-hektarową szklarnię w Rumunii/ fot. mat. prasowe

Citronex zbuduje nową szklarnię w Rumunii

„Inwestycja będzie realizowana w kilku etapach. Pierwsze 10 ha szklarni będzie kosztować około 25 milionów euro i stworzy 120 miejsc pracy. Szklarnia Dumbrăveni będzie największa w Rumunii i będzie zaopatrywać głównie rynek krajowy, ale rozważane są również inne rynki wokół nas” – mówi Emil Dârloșan, burmistrz Dumbrăveni.



Rewitalizacja i inwestycje regionu cieszą się dużym uznaniem nie tylko społeczności lokalnej. Petre Daea - Minister Rolnictwa, który uczestniczył w spotkaniach z polskimi inwestorami, jest bardzo zadowolony z nowej inwestycji.



„Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ w Dumbrăveni działalność związana z pomidorami, która została porzucona wiele lat temu, jest wznawiana – gratulacje dla wszystkich. To rozwiązanie rozsądne dla mieszkańców i inwestorów, i czekamy na jego materializację. Tego rodzaju inwestycje dają nam pewność, że otrzymamy dobry, krajowy produkt we właściwym czasie. Codziennie i w każdym miejscu róbmy to, co jest potrzebne dla kraju” – mówi minister w odniesieniu do wyposażenia szklarni w oświetlenie i ogrzewanie na zimowy sezon produkcyjny.

Citronex i kolejna inwestycja

Rodzinna firma jest już w TOP3 największych producentów pomidorów w Europie. W Polsce Citronex ma do dyspozycji ponad 80 ha podobnych szklarni.

Dzięki nowym inwestycjom w Rumunii osiągną już 50.000 ton rocznej produkcji.



Citronex od 2018 roku z sukcesem rozwija biznes w Rumunii, oferując banany premium największym sieciom supermarketów. Dojrzewalnie zlokalizowane w Timisoarze i Bukareszcie to największe tego typu obiekty w kraju. Spółka-córka Yellow Fresh Fruits sprzedaje w Rumunii ponad 100 ciężarówek bananów tygodniowo. Citronex posiada również 2 dojrzewalnie w Polsce i jedną na Węgrzech o łącznej zdolności dojrzewania pół miliona kartonów tygodniowo, co czyni je największą niezależną dojrzewalnią w Europie.



Pierwsza faza budowy 10-hektarowej szklarni w Dumbrăveni ma zostać ukończona do końca 2024 roku.



Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl