O polskim rynku ziół, jego strukturze oraz zmianach jakie na nim zachodzą rozmawiamy z dr Rafałem Chmieleckim, prezesem Polskiego Komitetu Zielarskiego.

Jak Pan ocenia wielkość polskiego rynku ziół?

Polski rynek surowców zielarskich wart jest około 250 milionów złotych. Posiadamy w Polsce wieloletnią tradycję uprawy i pozyskiwania surowców zielarskich. Powierzchnia krajowych upraw roślin zielarskich zajmuje około 10 tyś ha, z których co roku pozyskiwanych jest około 20 tyś. ton surowców. W skali innych upraw nie wydaje się to dużo, faktycznie uprawa roślin zielarskich ma nadal charakter niszowy, jeśli ilość pozyskiwanych ziół odnieść do wagi finalnych produktów jak np. 2,5 gramowej saszetki herbaty ziołowej, to jest to zupełnie inny obraz.

W Polsce zioła pozyskiwane są również ze stanu naturalnego, choć znaczenie tego obszaru od lat maleje. Główną przyczyną są zmiany demograficzne oraz związany z tym trend wprowadzania do uprawy wielu gatunków roślin, które do niedawna pozyskiwane były wyłącznie ze stanu naturalnego. Mam na myśli m.in. korzeń różeńca górskiego, kwiat bzu czarnego czy też kwiat lipy. Ze stanu naturalnego obecnie pozyskuje się około 100 gatunków ziół w ilości około 3 tysięcy ton rocznie.

W Polsce pozyskiwanych jest każdego roku łącznie około 23-25 tysięcy ton różnych ziół.

Rafał Chmielecki, prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego

W jakiej mierze zioła są eksportowane i importowane? Nie wszystkie rosną przecież w Polsce

Polska jest zarówno eksporterem, jak i importerem ziół. Sprowadzane są przede wszystkim gatunki, które u nas nie występują lub nie są powszechne jak np. mącznica lekarska z Hiszpanii, liść senesu z Indii, kwiat hibiskusa z Sudanu czy czarci pazur z Nigerii. Do Polski importowane są również surowce z Ukrainy, Mołdowy i Bałkanów takie jak np. kwiat głogu, liść brzozy czy nasiona kasztanowca. Część tych surowców pokrywa zapotrzebowanie krajowego przemysłu, cześć przeznaczana jest na eksport - przede wszystkim do krajów Europy Zachodniej.

Znaczna część naszego eksportu to zioła pozyskiwane z upraw, pośród nich chodzi przede wszystkim o miętę, rumianek i melisę. Warto pamiętać również o tymianku czy kozłku lekarskim, którego 80% światowych upraw znajduje się właśnie w Polsce.

Polska jest jednym z największych eksporterów surowców zielarskich w Europie.

W naszym kraju silna jest tradycja zbierania ziół. Jak to wygląda współcześnie?

W Polsce zbieractwo ziół nadal funkcjonuje, zwłaszcza w regionach o wieloletniej tradycji na wschodzie kraju w regionie Bieszczad ale również w pasie północnym od Suwałk po Drawsko Pomorskie.

Chociaż jak wspomniałem od lat wyraźna jest tendencja zmniejszania się dostępności surowców pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych.

W wielu krajach, gdzie tradycyjne produkty ziołowe cieszą się dużą popularnością, a sam rynek tych produktów jest większy niż w Polsce np. w Niemczech, czy we Włoszech, w ogóle nie funkcjonuje już zbiór ziół ze stanu naturalnego lub ma znaczenie marginalne.

Czy możemy mówić o sezonowości na rynku zielarskim?

W Polsce rynek ziół jest bardzo specyficzny. Zapotrzebowanie wzrasta w okresach większej zachorowalności - głównie jesienią czy wczesną wiosną. Wówczas dużą popularnością cieszą się preparaty z ziół wspierających odporność jak np. z jeżówki purpurowej czy czarnego bzu oraz roślin o działaniu np. przeciwkaszlowym – tymianku, prawoślazu, babki lancetowatej. Generalnie można powiedzieć, że popyt zależy w znacznej mierze od pór roku.

Z drugiej strony stabilnym zapotrzebowaniem cieszą się np. zioła o działaniu uspokajającym - melisa, chmiel, męczennica. Tu raczej nie ma sezonowości. Mamy stałe, duże zapotrzebowanie na kozłek lekarski, którego znaczna część trafia do Niemiec, Hiszpanii czy też Włoch, gdzie poddawana jest procesowi ekstrakcji.

Jakie zmiany są w Pana ocenie najbardziej zauważalne w branży, o której rozmawiamy?

Zmienia się struktura pozyskiwania surowców. Mamy coraz bardziej wyspecjalizowane gospodarstwa w poszczególnych uprawach, oraz coraz mniej zarówno rolników uprawiających zioła, ale także zbieraczy, starających się sprzedawać surowce zielarskie na wolnym rynku. Zdecydowana większość firm skupujących zioła stawia na długoterminowe kontrakty i wieloletnie relacje ze swoimi dostawcami. Jest to związane z jednej strony z wysokimi nakładami prowadzenia upraw zielarskich z drugiej strony z rosnącymi wymaganiami jakościowymi.

Jest Pan prezesem Polskiego Komitetu Zielarskiego. Jak działa Komitet i na czym skupia się w swojej działalności.

Polski Komitet Zielarski (PKZ) jest jednostką reprezentują interesy polskiej branży zielarskiej, powołaną w 1930 roku. PKZ jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

W ramach PKZ zrzeszeni są przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, podmiotów zajmujących się dystrybucją leków roślinnych, przedstawiciele jednostek naukowych i organów administracji, plantatorzy roślin zielarskich oraz pasjonaci zielarstwa. Obecnie zrzeszamy około 200 członków zwyczajnych oraz ponad 20 członków wspierających.

Do głównych zadań realizowanych przez PKZ należą reprezentacja interesów polskiej branży zielarskiej w kontaktach z organami władzy ustawodawczej i wykonawczej na poziomie krajowym oraz instytucji EU. W ramach działań PKZ promowana jest współpraca w sferze nauki i biznesu celem skutecznego transferu wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw. Regularnie organizowane są konferencje naukowe oraz szkolenia branżowe celem upowszechnianie wiedzy na temat zielarstwa i ziołolecznictwa oraz zapewnienia forum dla rzeczowej i wszechstronnej dyskusji na tematy zielarskie.

Dziękuję za rozmowę.

