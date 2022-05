Polskie jabłka blokowane w portach w Egipcie. Tracimy kluczowy rynek zbytu

Obecnie sytuacja jest wręcz dramatyczna, bowiem kilkaset kontenerów z polskimi jabłkami oczekuje w porcie na odbiór ich przez egipskich importerów. Ci nie mają zdolności zapłaty, ponieważ Bank Centralny Egiptu blokuje im możliwość wymiany pieniędzy na obce waluty - informuje Związek Sadowników RP.

Autor: MB

Data: 21-05-2022, 17:20

Od kilku lat największym importerem naszych jabłek jest Egipt/ fot. redakcja sadyogrody.pl

W 2021 r. wolumen eksportu jabłek z Polski wyniósł 921,9 tys. ton o wartości ponad 1,6 mld zł. Dotąd największymi odbiorcami polskich jabłek były rynki wschodnie tzn. Rosja, Białoruś, Kazachstan. Obecnie z uwagi na aktualną sytuację polityczno – gospodarczą te kierunki są dla nas praktycznie nieosiągalne.

Od kilku lat największym importerem polskich jabłek jest Egipt.

Polskie jabłka blokowane w egipskich portach. Sytuacja jest dramatyczna

- W 2021 r. wyeksportowaliśmy na tamtejszy rynek niemal 160 tys. ton jabłek, czterokrotnie więcej niż w 2020 r. Dobrą koniunkturę handlową pomiędzy naszymi państwami zatrzymała wojna na Ukrainie. Egipt jest od lat jednym z największych na świecie importerem zbóż, głównie pszenicy, natomiast Ukraina to największy producent i eksporter zbóż oraz olejów spożywczych. Sytuacja ekonomiczna Egiptu, która jest niestabilna, doprowadziła do ograniczenia importu produktów, które nie są podstawową żywnością np. jabłek - informuje Związek Sadowników RP.

Bank Centralny Egiptu blokuje dewizy (waluty wymienne), aby zabezpieczyćv możliwość zapłaty za import drożejących zbóż, które w tym kraju mają strategiczne i społeczne znaczenie.

- Od kilku tygodni docierają do naszej organizacji sygnały od polskich eksporterów, iż problemy z płatnościami za wysłany towar z każdym dniem się nawarstwiają. Obecnie sytuacja jest wręcz dramatyczna, bowiem kilkaset kontenerów z polskimi jabłkami oczekuje w porcie na odbiór ich przez egipskich importerów. Ci nie mają zdolności zapłaty, ponieważ Bank Centralny Egiptu blokuje im możliwość wymiany pieniędzy na obce waluty. Dochodzi do skrajnych sytuacji, w których jabłka znajdujące się w porcie są licytowane, jednak nie daje to gwarancji otrzymania pieniędzy przez polskich eksporterów. Cała sytuacja negatywnie odbija się na branży sadowniczej, ponieważ tracimy kolejny, kluczowy dla nas rynek zbytu. Grozi to bankructwem polskich firm handlowych i problemami finansowymi sadowników - informuje Związek Sadowników RP.

- W związku z powyższym zwróciliśmy się z prośbą do Premiera i Ministerstw o podjęcie rozmów z rządem Egiptu, mających na celu przywrócenie stabilności wymiany gospodarczej między naszymi państwami - informuje Związek Sadowników RP.