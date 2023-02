W tym sezonie zakład Agros Nova w Łowiczu, który należy do Grupy Maspex, finalizuje dużą inwestycję związaną z produkcją koncentratu ze świeżych pomidorów. Jak dowiedzieliśmy się w spółce, o 50 proc. zwiększy się zapotrzebowanie zakładu na surowiec.

Maspex Agros Nova finalizuje dużą inwestycję związaną z produkcją koncentratu ze świeżych pomidorów. fot. shutterstock.com

Nowa hala produkcyjna w Agros Nova w Łowiczu

Jak podała w rozmowie z portalspozywczy.pl, Magdalena Chrapla, zastępca dyrektora ds. komunikacji w Maspeksie, inwestycja dotyczy m. in. wybudowania hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą, która przeznaczona będzie do produkcji koncentratu pomidorowego ze świeżych pomidorów. Wartość inwestycji to ok. 60 mln zł.

- Uruchomienie linii planujemy w sierpniu b.r. - w okresie rozpoczęcia przerobu pomidorów, natomiast zakończenie całości prac związanych z tą inwestycją planowane jest na listopad - dodaje.

Maspex Agros Nova - zapotrzebowanie na pomidory

Jak pisaliśmy niedawno, Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu poszukuje nowych członków zainteresowanych uprawą pomidorów gruntowych do przetwórstwa w należącym do Grupy Maspex zakładzie Agros Nova w Łowiczu.

Plantatorzy pomidorów spod Łowicza zapowiedzieli nam, że chcą podwoić kontrakt z Maspex Agros Nova.

- W tym sezonie zakład będzie potrzebować ok. 50 proc. więcej surowca. Zakupy planujemy zwiększyć zarówno od Zrzeszenia Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu, jak i od dostawców niezrzeszonych - podkreśla Magdalena Chrapla.

