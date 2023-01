Pomidory są w diecie powszechnie i są spożywane niezwykle często, jako świeże warzywa i w formie przetworów. Czy w każdej wersji nadają się do spożycia przez osoby na diecie cukrzycowej i czy różnią się indeksem glikemicznym?

Ogólne zalecenia dotyczące diety cukrzycowej wysoko stawiają warzywa, ale nie każde z nich jest dobrym wyborem. W diecie powinny być integralną częścią każdego z posiłków, nie tylko obiadu, ale i śniadania oraz kolacji. Mieszanki wielu warzyw (np. w surówkach i sałatkach) korzystnie regulują poziom glukozy we krwi.

Warzywa a dieta cukrzycowa

Na gorąco warto podawać np. warzywa korzeniowe (gotowane w wodzie lub na parze, ale nie rozgotowywane, gdyż obróbka cieplna sprzyja wzrostowi indeksu glikemicznego). Oprócz długiego gotowanie, niewskazana jest konsumpcja warzyw konserwowych.

Warzyw o niskim indeksie glikemicznym jest cała masa. To m.in. szpinak, rzodkiewka, seler, sałata, papryka i pomidor. Czy jednak każdy pomidor i w każdej formie jest tak samo odpowiedni?

Pomidory - jaki indeks glikemiczny mają?

Świeże pomidory mają niską zawartość cukrów, a ponieważ mają niski indeks glikemiczny, zwykle nie mają znaczącego wpływu na poziom cukru we krwi. W rzeczywistości są one bogate w potas i likopen, które mogą pomóc poprawić poziom cukru we krwi. Świeże pomidory mają indeks glikemiczny wynoszący 15, czyli bardzo niski.

Zawartość węglowodanów jest bardzo podobna we wszystkich odmianach świeżych pomidorów, więc niezależnie od tego, czy używa się świeżych pomidorów w sałatce, czy zamienia je w sos, poziom cukru we krwi powinien pozostać stabilny.

Czy świeże pomidory podnoszą poziom cukru we krwi?

Jest mało prawdopodobne, aby świeże pomidory podniosły poziom cukru we krwi, ale pomidory nie są znaczącym źródłem błonnika. Oferują tylko około 1-2 g błonnika na 100 g warzywa. Łączenie pomidorów z innymi warzywami, takimi jak zielone warzywa liściaste lub awokado, może pomóc zwiększyć całkowite spożycie błonnika podczas posiłków, co odgrywa kluczową rolę w spowolnieniu metabolizmu i wchłanianiu glukozy.

Czy pomidory w puszce wpłyną na poziom cukru we krwi?

Pomidory w puszkach nadal mają niską zawartość skrobi i w części przypadków będą miały niski wskaźnik IG. Oznacza to, że nie powinny one również wpływać na poziom cukru we krwi. Warto jednak czytać etykiety opakowań, gdyż często dla zrównoważenia kwasowości pomidorów, dodaje się do produktu duże ilości cukru. Dotyczy to zwłaszcza przecierów, ketchupu i gotowych sosów na bazie pomidorów. Lepiej w takim wypadku poszukać alternatyw bez cukru.

Sok pomidorowy a cukrzyca. Czy można go pić?

Świeże pomidory są kluczowym składnikiem innych produktów spożywczych. Oto lista popularnych produktów na bazie pomidorów i ich orientacyjny wskaźnik IG:

sos Marinara: 23

niesłodzony sok pomidorowy: 33

suszone pomidory: 35 (jeśli będą w oleju będą mieć niższy IG)

zupa pomidorowa z puszki: 38

ketchup: 55

