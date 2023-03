Ten składnik może nie tylko zwalczać stany zapalne, ale może również utrzymywać mózg w „lepszej formie”. Jakie właściwości ma kurkuma i do czego można ją dodawać?

Kurkuma pomaga utrzymać mózg w formie. | fot. Shutterstock

Dr Michael Mosley to brytyjski dziennikarz telewizyjny, producent, prezenter i były lekarz pracujący dla BBC od 1985 roku. Prowadzący popularny podcast "Just One Thing" poświęcił ostatnio odcinek kurkumie (ostryż długi, szafran indyjski) - przyprawie niezwykle popularnej chociażby w kuchni indyjskiej (jako składnik mieszanek curry czy garam masala), ale także będącej cenną rośliną leczniczą.

Na co pomaga kurkuma?

Lekarz powiedział w podcaście o kurkumie: „Jest używana w starożytnej medycynie ajurwedyjskiej od tysięcy lat w celu złagodzenia problemów z wątrobą i dolegliwościami trawiennymi. Ostatnich kilku dekad to wysyp badań naukowych nad kurkumą, a w szczególności nad jej aktywnym składnikiem – kurkuminą."

„Autorzy zasugerowali, że to kurkumina, która jest polifenolem w kurkumie, jest odpowiedzialna za te pozytywne efekty” – powiedział dr Mosley.

Kurkuma - właściwości

Kurkuma jest również uważana za środek przeciwzapalny, a badania potwierdzają tę właściwość.

„W australijskim badaniu, w którym podawano kurkuminę w postaci tabletek 80 starszym osobom, stwierdzono, że w porównaniu z placebo przyjmowanie suplementów poprawiło pamięć roboczą i zmniejszyło zmęczenie." - zauważył Mosley.

Jednym ze sposobów, w jaki może to działać, jest zmniejszenie stanu zapalnego. Dużym problemem związanym z kurkuminą jest jednak to, że zwykle bardzo mała jej ilość jest wchłaniana. Jednak, połączenie przyprawy z tłuszczem i pieprzem może pomóc w spożyciu większej ilości silnej części.

Dr Mosley dodał: „Jeśli więc szukasz pretekstu do wypicia pysznej latte lub może masz ochotę na curry – dodaj trochę kurkumy. To może wzmocnić twój mózg i usunąć ból”.

