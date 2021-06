Supersonic Food wchodzi na rynek z posiłkami w formie koktajlu

Polska firma Supersonic Food przy współpracy biotechnologów, dietetyków i naukowców opracowała unikatową formułę posiłku w formie koktajlu, który nie tylko zaspokaja głód i dodaje energii, lecz także wspiera budowanie odporności, odżywia i oczyszcza oraz opóźnia objawy starzenia się organizmu.

Krzysztof Kozak, dyrektor Supersonic Food

– Supersonic Food jest innowacyjną firmą z sektora foodtechowego, która oferuje pełnowartościowe posiłki oraz napoje bazujące na pochodzeniu naturalnym, roślinnym, które są bardzo łatwe w przygotowaniu. Przeciwstawiamy się złej, zanieczyszczonej, pełnej cukru i chemii żywności, oferując to, co jest najbardziej naturalne w bardzo przystępnej formie. To posiłki i napoje, stworzone przy współudziale natury przez naukowców i dietetyków. Oferują to, co najkorzystniejsze dla naszego organizmu – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje Krzysztof Kozak, dyrektor Supersonic Food.

Rynek spożywczy od lat przechodzi metamorfozę. Zmieniające się trendy wśród konsumentów i większa świadomość sprawiają, że coraz większą wagę przykładamy do tego, co jemy. W ostatnich latach dużą popularnością cieszyły się tzw. superfood, czyli nieprzetworzone produkty spożywcze, które dostarczają do organizmu duże ilości witamin, minerałów, substancji bioaktywnych, enzymów czy aminokwasów.

W trakcie pandemii zainteresowanie tego typu żywnością jeszcze wzrosło. Według danych Google Trends, „superfood” (60 tys. miesięcznych wyszukiwań), „najlepsze superfoods” (12 tys.) i „superfoods w proszku” (1 tys.) były jednymi z najpopularniejszych haseł w czasie pierwszej fali pandemii koronawirusa. Polska firma na bazie tego trendu stworzyła posiłki w formie proszku, z których można stworzyć pełnowartościowe koktajle.

– Przy projektowaniu naszych produktów biorą udział biotechnolodzy oraz dyplomowani dietetycy, to są osoby, które na podstawie najnowszych wyników badań komponują składy w taki sposób, aby były dla nas jak najbardziej optymalne. W przypadku naszego foodu są to pełnowartościowe posiłki, więc zawierają idealny bilans białka, węglowodanów, zdrowych tłuszczy i zestaw mikro- i makroelementów – wskazuje Krzysztof Kozak.

Supersonic Food to 100 proc. naturalnych składników, jak płatki owsiane, unikatowa kompozycja czterech rodzajów białek (z grochu, dyni, ryżu i konopi), a także superfoods: m.in. chia, siemię lniane czy bioestry kwasów omega 3-6-9. Jak podkreślają twórcy, przy zaangażowaniu biotechnologów, dietetyków i naukowców powstała unikatowa formuła, która zaspokaja głód, wspiera budowanie odporności, oczyszcza oraz opóźnia objawy starzenia się organizmu.

– W składzie są płatki owsiane, są cztery rodzaje białek, jest mnóstwo superfoods takich jak maca, chia, siemię lniane, zestaw 26 witamin oraz minerałów. Wszystko zmielone w taki sposób, aby można było z tego przyrządzić półpłynny koktajl, posiłek do szybkiego spożycia – tłumaczy ekspert.

Jedną z innowacji Supersonic Food są niekonwencjonalne drożdże Yarrowia lipolytica. Zawierają one szereg antyoksydacyjnych i prebiotycznych substancji odżywczych, są bogatym źródłem beta-glukanów (25–30 proc.), białka i egzogennych aminokwasów (45–50 proc.) oraz witamin z grupy B, a także witamin C, D (D2, D3) oraz E. Szczep drożdży Yarrowia lipolytica, który wchodzi w skład Supersonic Food, zawiera także związki biologicznie aktywne (m.in. koenzym Q10, α-ketoglutaran).

– Innowacją na skalę światową jest to, że Supersonic Food jest jedynym produktem, który składa się z dwóch części. To proszek, czyli kilkanaście zmielonych składników, ale dodatkowo do naszego produktu dostarczamy zdrowe tłuszcze, w formie płynnej w saszetkach. To tłuszcze w formie bioestrów omega 3-6-9, które są wysokiej jakości z lnu i z konopi, najlepiej przyswajalne – podkreśla Krzysztof Kozak.

Jak przekonuje ekspert, żywność typu instant może się okazać przyszłością rynku spożywczego. Coraz więcej osób zwraca uwagę na skład kupowanych produktów, stawia na naturalne składniki, a przy tym nie ma zbyt dużo czasu na gotowanie.

– W sytuacji, kiedy pandemia już powoli nas opuszcza i wracamy coraz częściej do biur, to można sądzić, że tego typu posiłki oraz napoje, które oferujemy, powinny cieszyć się jeszcze większym powodzeniem – ocenia dyrektor Supersonic Food.