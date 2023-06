Po zimie, gdy w diecie mamy mniej warzyw i owoców, a więcej ciężkich potraw, warto zrobić kurację oczyszczającą organizm z nagromadzonych złogów i toksyn. Niezwykle pomocnym ziołem będzie tu przytulia czepna.

Jakie właściwości lecznicze ma przytulia czepna?| fot. Wikipedia/Agnieszka Kwiecień, Nova CC 4.0

Przytulia pomoże oczyścić organizm jeżeli będzie pita regularnie.

Jest świetnym, bardzo skutecznym choć mało znanym ziołem.

Przytulia i pokrzywa mają działanie synergistyczne.

Możliwości oczyszczania organizmu jest wiele. Jedną z nich jest kuracja sokiem z brzozy tzw. Oskołą, o czym pisaliśmy tutaj. Niestety sezon na pozyskiwanie tego soku już minął, zatem trzeba szukać innych środków. Z pomocą przychodzi przytulia czepna.

Przytuli czepnej nie da się z niczym pomylić

W Polsce rośnie kilka gatunków przytuli – czepna, właściwa, wonna... Sama przytulia czepna (łac. galium verum) jest świetnym, bardzo skutecznym choć mało znanym ziołem. Jak wskazuje jej polska nazwa lubi się przytulać i czepiać – jej liście i łodygi są wyposażone w charakterystyczne haczykowate włoski, które sprawiają, że roślinka przyczepia się wszystkiego. Z tego względu trudno ją pomylić z innymi roślinami. Lubi zacienione miejsca w lesie, nad rzekami, często rośnie w towarzystwie pokrzywy.

Młode pędy przytulii są jadalne - można je dodawać do sałatek, zup jako zdrowe, dzikie warzywo, a także pić napary w formie ziołowej herbaty.

Skład przytuli czepnej

Przytulia czepna zawiera olejek eteryczny, a w nim terpeny, ketony, aldehydy. Ponadto w roślinie znajdują się liczne glikozydy irydoidowe, kwasy fenolowe i flawonoidy. Dzięki tym związkom przytulia działa rozkurczowo, antyseptycznie, żółciopędnie, pobudzająco na przemianę materii, a także odtruwająco, silnie moczopędnie, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie, przeciwkamiczo, ściągająco i przeciwmiażdżycowo.

Przytulia w zielarstwie - właściwości lecznicze

W tradycyjnym zielarstwie przytulia stosowana jest do leczenia obrzęków, poruszania zastojów limfy w organizmie, ma silne działanie antynowotworowe. Dzięki przeciwzapalnym flawonoidom jest pomocna w leczeniu łuszczycy oraz zakażeniu dróg moczowych. Działanie żółciopędne oraz odtruwające pomocne jest do wiosennych detoksów.

W zielarstwie syberyjskim korzenie przytulii stosowane są przy zapaleniu płuc oraz endometriozie, a ziele uznawane jest za lekarstwo przy zakażeniu dróg moczowych, przeciwnowotworowe, przeciwskurczore, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe.

Przepisy z przytulii czepnej

Przytulia pomoże oczyścić organizm jeżeli będzie pita regularnie przez kilka tygodni. Wybitny botanik, profesor Łukasz Łuczaj zaleca picie maceratu z przytulii czepnej do oczyszczania organizmu.

Należy zebrać sporej wielkości pęczek ziela, drobno go pokroić, zgnieść – w taki sposób, aby uwolnić soki rośliny, a następnie zalać zimną wodą i pozostawić pod przykryciem na noc.

Rano, po odcedzeniu nadaje się do picia.

Warto dodać, że taki macerat zalecany jest także jako środek podnoszący ogólną odporność organizmu.

Nalewa z przytulii i pokrzywy

W zielarstwie uważa się, że często rośliny, które rosną obok siebie mają działanie synergistyczne. Doskonale sprawdza się to w przypadku przytulii i pokrzywy. Innym przepisem na oczyszczenie organizmu jest nalewka z tych dwóch roślin. Zbieramy je w proporcji 1:1, mielimy, lub drobno tniemy i gnieciemy jak w pierwszym przepisie. Powstałą roślinna masę zalewamy wódką i macerujemy cztery tygodnie.

Po tym czasie odcedzamy i pijemy dwa razy dziennie po 50 ml rozcieńczone w wodzie. Kuracja trwa około miesiąca.

Przytulia czepna dla pięknych włosów

Przytulia jest także ziołem krzemionkowym, czyli zawiera duże ilości krzemu, który jest potrzebny stawom, włosom i paznokciom. Ponieważ krzem jest trudno rozpuszczalny w wodzie, to aby go pozyskać, należy z przytulii przyrządzić odwar, czyli włożyć ziele do chłodnej wody, doprowadzić do wrzenia, a następnie gotować na wolnym ogniu około 15-20 minut.

Po wystygnięciu i odcedzeniu, uzyskamy napar krzemionkowy, który wzmocni włosy i paznokcie. Kuracja trwa kilka tygodni.

Autor jest zielarzem-fitoterapeutą

Zdjęcie główne: pl.wikipedia.org/Agnieszka Kwiecień, Nova; licencja Creative Commons 4.0

