Postrzeganie owoców i warzyw jako dodatek ogranicza ich konsumpcję (wideo)

98% dorosłych Polaków zdaje sobie sprawę, że warto jeść warzywa i owoce, zna ich zalety i postrzega jako zdrowe lub bardzo zdrowe. Jednak tylko co szósty przekłada te percepcje „na talerz” i spożywa je w odpowiedniej ilość.

3/4 nie wie, ile warzyw i owoców powinno się jeść. 1/3 konsumentów nie wie, ile warzyw i owoców powinno się spożywać, ale jednocześnie uważają, że jedzą ich tyle, ile trzeba. Połowa Polaków je owoców i warzyw bardzo mało. Duża część nie je ich codziennie, a tym bardziej nie towarzyszą one każdemu posiłkowi. Pokutuje też przekonanie, że przygotowanie warzyw i owoców jest trudne i czasochłonne. To wyniki badań realizowanych od początku 2020 roku dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw przez firmę Kantar.

- Koszyk warzyw i owoców to nasze dobro narodowe, które na świecie jest postrzegane jako naturalne, zdrowe, o wyjątkowych walorach zdrowotnych i smakowych. O tym często my sami Polacy zapominamy. Dzięki współpracy wszystkich organizacji, wiedzy, wymianie doświadczeń, pojawia się ogromna szansa. W dzisiejszym otoczeniu handlowym, biznesowym, politycznym, klimatycznym i środowiskowym, to co my musimy po prostu zrobić, to promować nasze polskie owoce i warzywa. Musimy przekazać każdemu, że ma co najmniej połowę talerza i jeszcze na deser spożywać owoce i warzywa. I to jest nasz cel, zadanie, które musimy bardzo szybko wykonać. I to się dzieje, jesteśmy na dobrej drodze - mówi Paulina Kopeć, Sekretarz Generalna Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”.

Wspólny projekt „Połowa Sukcesu” i „Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” sprawiają, że po raz pierwszy w historii promocji owoców i warzyw mamy bardzo mocne podstawy. Mamy wiedzę, która pomaga działać nam efektywnie, i mamy pomysł na to, jak promocje prowadzić

– mówi Dominika Kozarzewska, Fundacja Promocji Polskiej Borówki, KZGPOiW.

Jako producenci owoców jagodowych możemy tylko na tym skorzystać, zapraszając konsumentów do codziennej konsumpcji filiżanki naszych superowoców, w ramach szerszej promocji konsumpcji warzyw i owoców – dodaje Kozarzewska, zwracając się do plantatorów borówki, truskawek, malin, agrestu, jagody kamczackiej, porzeczek, aronii i minikiwi.