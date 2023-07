Europejscy konsumenci mogą wkrótce płacić dużo więcej za cukier, słodycze i żywność przetworzoną, ponieważ letnie fale upałów, mniejsze zapasy i groźby chorób buraków podnoszą ceny cukru. Właśnie negocjowane są kontrakty na sezon zbiorów 2023-24 - dwukrotnie wyższe rok do roku!

Te czynniki zdecydują o cenach cukru w drugiej połowie roku; fot. shutterstock.com / Photo-Video-Graphers

Kontrakty na sezon zbiorów 2023-24, który rozpocznie się w październiku, przekraczają 1000 euro za tonę. To ponad dwukrotnie więcej niż w połowie ubiegłego roku.

Ponieważ dostawy są już ograniczone oraz pod groźbą suszy, niemiecki Suedzucker AG i francuski Tereos spodziewają się, że ceny pozostaną wysokie.

"Zmniejszenie zapasów będzie "ostatecznym czynnikiem wpływającym na ceny cukru w ​​UE, które są niewiarygodnie lepkie" - twierdzi ekspert.

Ceny cukru - kontrakty na sezon zbiorów 2023-24

Jak podaje Bloomberg, odbiorcy i producenci cukru negocjują obecnie kontrakty na sezon zbiorów 2023-24, który rozpocznie się w październiku, a te przekraczają 1000 euro za tonę - powiedziały osoby z branży - ponad dwukrotnie więcej niż w połowie ubiegłego roku. To ma podnieść koszty na sklepowych półkach ze słodyczami i przekąskami.

Europejska produkcja cukru - prognozy

Ubiegłoroczny spadek produkcji cukru związany z suszą daje pogląd w to, co mogłoby się wydarzyć, gdyby to samo miało się powtórzyć - pisze Bloomberg. Europejska produkcja cukru na obecny sezon 2022-23 spadła o 12 proc. w stosunku do poprzedniego i wyniosła 14,6 mln ton, czyli o milion ton poniżej wstępnych szacunków UE. Podczas gdy duże firmy - więc i konsumenci - były chronione przed dużymi podwyżkami cen dzięki długoterminowym kontraktom, ceny na rynku spotowym od października ubiegłego roku wzrosły o 58 proc.

Znaki ostrzegawcze już się pojawiły: deszcz znacznie opóźnił start sezonu, a rosnące temperatury zwiększyły ryzyko szybszego rozprzestrzeniania się suszy i szkodników oraz niszczenia małych upraw buraków cukrowych.

Ile będzie kosztował cukier?

Ponieważ dostawy są już ograniczone oraz pod groźbą suszy, niemiecki Suedzucker AG i francuski Tereos spodziewają się, że ceny pozostaną wysokie. A w tym roku, przy podpisywaniu nowych kontraktów po rekordowych cenach, dodatkowych kosztów nie będzie łatwo uniknąć. Zdaniem ekspertów, ​​niektóre firmy będą musiały przenieść ten ciężar na konsumentów.

"To nie koniec podwyżek cen cukru w ​​Europie" - powiedział w rozmowie z Bloomberg, Jurij Szaranow, prezes CIUS, grupy lobbingowej reprezentującej zarówno konsumentów cukru, jak i nabywców na skalę przemysłową w Europie.

Zapasy cukru w Europie

Sytuację pogarszają niskie zapasy cukru, które zmniejszyły się w zeszłym roku, gdy firmy sięgały po swoje rezerwy. Zmniejszenie zapasów będzie "ostatecznym czynnikiem wpływającym na ceny cukru w ​​UE, które są niewiarygodnie lepkie" – powiedział dziennikarzom Bloomberga Julian Price, niezależny konsultant ds. cukru i były prezes Europejskiego Stowarzyszenia Handlowców Cukru.

Wzrost areału buraków cukrowych w Polsce zrekompensuje spadek we Francji

UE przewiduje, że produkcja cukru w tym sezonie może osiągnąć w tym sezonie 15,5 miliona ton, przy czym wzrost areału buraków cukrowych w Polsce zrekompensuje spadek we Francji.

Nie wszyscy się zgadzają. Analitycy wyrazili również zaniepokojenie wirusem żółtaczki buraka, chorobą, która może zniszczyć uprawy buraków cukrowych. Po francuskich ograniczeniach dotyczących neonikotynoidów – rodzaju pestycydów, które chronią przed tym wirusem – eksperci z Green Pool Commodity Specialists szacują, że produkcja cukru w ​​Europie może spaść poniżej szacunków UE do 14,8 mln ton.

