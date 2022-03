Pozostałości pestycydów w żywności w krajach UE. Jest najnowszy raport EFSA

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał najnowszy raport roczny na temat pozostałości pestycydów w żywności. Obejmuje on ponad 88 tys. próbek żywności zebranych w Unii Europejskiej w 2020 roku.

Autor: AK

Data: 30-03-2022, 16:45

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności bada tysiące próbek żywności rocznie/ fot. Unsplash

Analiza wyników pokazuje, że 94,9% próbek mieściło się w dozwolonych prawnie normach. W przypadku podzbioru 12 077 próbek analizowanych w ramach skoordynowanego programu kontroli UE (EU MACP) 98,2% mieściło się w granicach norm prawnych.

EU MACP analizuje próbki losowo pobrane z 12 produktów spożywczych – były to: marchewki, kalafiory, owoce kiwi, cebula, pomarańcze, gruszki, ziemniaki, suszona fasola, brązowy ryż, ziarno żyta, wątroba wołowa i tłuszcz drobiowy. Ten sam koszyk produktów jest próbkowany co trzy lata, co oznacza, że ​​dla określonych towarów można zidentyfikować tendencje wzrostowe lub spadkowe.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Pozostałości pestycydów w żywności

Stwierdzono, że 68,5% (8 278 próbek) nie zawiera mierzalnych poziomów pozostałości pestycydów. 29,7% (3 590 próbek) zawierało pozostałość jednej lub więcej substancji w stężeniach niższych lub równych dozwolonym poziomom. 1,7% (209 próbek) zawierało pozostałości przekraczające prawnie dopuszczalne maksimum, z których 113 (0,9%) nie spełniało norm.

Wyniki programów monitorowania są źródłem informacji do szacowania narażenia konsumentów UE na pozostałości pestycydów w diecie. Z szacunków EFSA wynika, że towary spożywcze analizowane w 2020 r. nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Nadal istnieje jednak pole do poprawy bezpieczeństwa żywności dostępnej w Unii Europejskiej.