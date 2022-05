Pracownicy sezonowi: Uzbecy zastąpią lukę po Ukraińcach?

Do Polski nie przyjadą setki tysięcy objętych mobilizacją pracowników sezonowych z Ukrainy. Ich brak, który uderzył już w producentów szparagów, wkrótce odczują plantatorzy truskawek i sadownicy - donosi poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Autor: PAP

Data: 16-05-2022, 08:03

Czy do Polski przyjadą pracownicy sezonowi z Uzbekistanu i Kazachstanu? fot. PAP/Michał Walczak

Pracownicy sezonowi: Brak rąk do pracy

Gazeta wylicza, że już niemal milion pracujących w Polsce cudzoziemców było na koniec kwietnia zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w ZUS. "Prawie trzy czwarte z nich stanowią Ukraińcy, w tym 132 tys. uchodźców, którzy podjęli u nas pracę. Są to jednak głównie kobiety, a im trudno jest wypełnić lukę po ok. 100 tys. ukraińskich mężczyzn, którzy wyjechali walczyć" - zwraca uwagę gazeta.

"Rz" szacuje jednocześnie, że ta luka wkrótce się powiększy, bo do Polski nie przyjadą setki tysięcy objętych mobilizacją pracowników sezonowych z Ukrainy. "Ich brak, który uderzył już w producentów szparagów, wkrótce odczują plantatorzy truskawek, sadownicy i firmy budowlane" - podkreśla "Rz".

Pracownicy sezonowi z Uzbekistanu i Kazachstanu

Janusz Piechociński, były minister gospodarki, a obecnie prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, podsuwa w rozmowie z "Rz" pomysł rozwiązania tego problemu: "dobrych, zdyscyplinowanych pracowników, w tym tak deficytowych fachowców jak spawacze, kierowcy i budowlańcy, można znaleźć w postradzieckich republikach Azji Centralnej, głównie w Uzbekistanie i Kazachstanie".

Gazeta zauważa, że sankcje gospodarcze nałożone na Rosję pozbawiły pracy tysiące zatrudnionych tam Uzbeków, Kazachów i Ormian.