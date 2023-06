Grzegorz Rykaczewski podkreśla, że od kilku miesięcy na rynku światowym obserwujemy spadki cen surowców rolnych. Poziom indeksu FAO, który obrazuje sytuację na globalnym rynku żywności był w maju br. niższy o 21% w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.

- Jednak na tym tle w ostatnich miesiącach wyróżnia się cukier, którego notowania dynamicznie rosną. Co warto podkreślić, cukier jako jedyny z 5 głównych grup produktów analizowanych przez FAO, był w maju droższy niż rok wcześniej i to aż o 31% - przyznaje ekspert.

Zdaniem Grzegorza Rykaczewskiego, doskonale widać to również na krajowym rynku. Przypomina, że cukier zaczął dynamicznie drożeć już w drugim kwartale 2022 roku, a w sierpniu miesięczna dynamika cen detalicznych przekroczyła 40%.

- Od dłuższego czasu cukier pozostaje jednym z motorów inflacji żywności. W szczytowym momencie roczny wzrost przekraczał 200%. Wprawdzie w ostatnich miesiącach dynamika roczna maleje, lecz jest to efekt przede wszystkim rosnącej bazy z ubiegłego roku, a nie spadku jego cen - mówi ekspert Banku Pekao SA.

Krajowe ceny detaliczne cukru ustabilizowały się w ostatnich miesiącach. Ale - jak podkreśla Rykaczewski - na świecie obserwujemy dynamiczne wzrosty. Ich przyczyną były napięcia podażowe na rynku globalnym związane ze spadkiem produkcji w kilku krajach o dużym znaczeniu dla światowej podaży.

- W sezonie 2022/23 obniżyła się produkcja m.in. w Indiach, Unii Europejskiej, Chinach, Pakistanie, Meksyku. Łączna światowa produkcja cukru była niższa o 2% w porównaniu do poprzedniego roku gospodarczego. Co istotne, równolegle nastąpił dalszy wzrost konsumpcji. Efektem jest spadek zapasów światowych. Według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych na koniec sezonu 2022/23 ich poziom będzie najniższy od roku gospodarczego 2011/12. Z kolei relacja zapasów do zużycia, obrazująca skalę napięć na rynku cukru, w bieżącym sezonie ma wynieść 22%. Ostatnio tak niski poziom był odnotowany 11 lat temu - mówi Grzegorz Rykaczewski.