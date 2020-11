Prezes Atlanta Poland: Dzisiejszy kryzys to nasza jutrzejsza rzeczywistość

- COVID-19 zwrócił wszystkim wyraźną uwagę na to, jak ważnym elementem życia każdego człowieka jest zdrowe odżywianie. Okazało się, że zbilansowana dieta, w tych okolicznościach, może nawet uratować komuś życie - zwrócił uwagę podczas panelu Piotr Bieliński.

I dodał, że pandemiczna sytuacja, dla segmentu bakalii, to ogromna szansa. - Bakalie, z produktu, który jeszcze kilkanaście lat temu, były czymś sezonowym stały się codziennym elementem zdrowej diety - dodał.

Jego zdaniem dzisiejszy kryzys to nasza jutrzejsza rzeczywistość. - Nie wiadomo czy to co się dzieje dzisiaj nie zostanie z nami na dłużej. Normalnie działamy, rozwijamy firmę - przyznał.

Prezes firmy Atlanta Poland zapytany o wyzwania związane z prowadzeniem biznesu w nowej rzeczywistości przyznał, że od samego początku priorytetem było bezpieczeństwo pracowników.

- Staraliśmy się jak najszybciej wprowadzić odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Nasi pracownicy otrzymali m.in. dofinansowanie na dojazd do firmy własnym środkiem transportu. Przyznam, że home office nie był dotąd podstawową formą pracy w naszej firmie ale dostosowaliśmy się do nowych realiów. Nic oczywiście nie zastąpi kontaktu osobistego, jednak faktem jest, że zdalna praca to np. oszczędność czasu, związana z redukcją podróży służbowych - dodał.