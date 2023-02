Owoce i warzywa

Prezes firmy zajmującej się przetwórstwem owoców aresztowany. Oszukał rolników na ok. 3,5 mln zł

Data: 03-02-2023, 10:08

Tymczasowy areszt zastosował sąd wobec 51-letniego Piotra F., któremu prokuratura przedstawiła zarzuty oszustwa na łączną kwotę ok. 3,5 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że nie płacił on rolnikom za dostarczone do skupu owoce. W sprawie pokrzywdzonych jest 35 osób.

Areszt dla podejrzanego o oszustwa na ok. 3,5 mln zł wobec rolników. / fot. PAP/ Leszek Szymański