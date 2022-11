- Polska stoi niezwykle silną branżą spożywczą. To jeden z niewielu sektorów, który charakteryzuje się ciągłością - mówił podczas FRSiH 2022 Marian Owerko, prezes FoodWell (Bakalland) na sesji inauguracyjnej „Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna”.









Marian Owerko, założyciel i prezes FoodWell (Bakalland) mówił podczas XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu w czasie sesji inauguracyjnej o sile polskiego sektora spożywczego.

- Charakteryzuje go ciągłość, jaka nie występuje w innych obszarach biznesu. Wynika to po części z tego, że od zawsze w każdym polskim miasteczku były szkoły rolnicze, przetwórnie, mocne rolnictwo. Dzisiaj jesteśmy spożywczą potęgą – wyliczał prezes Owerko.

Czy w związku z tym sektor jest odporny na kryzysy? Jego zdaniem firmą trzeba zarządzać w taki sposób, jakby zawsze była w kryzysie.

- Tani pieniądz rozleniwia a trudny pieniądz mobilizuje. My jako producenci musimy zadbać o każdy element naszego biznesu w tym i w kolejnym roku. Jeśli zadbamy o to, to w 2025 r. będziemy mocniejsi – zapewniał Marian Owerko.

FoodWell stawia na eksport i e-commerce

Prezes przyznał, że FoodWell obecnie stawia na wzmocnienie eksportu swoich produktów.

- Pracujemy nad zwiększeniem eksportem naszych produktów z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze chcemy się uniezależnić od rynku polskiego. Poza tym w FoodWell – głównie kupuje w walucie - mówił podczas FRSiH Marian Owerko.

Obok eksportu, prezes FoodWell stawia na rozwój e-commerce.

- E-commerce w sprzedaży rośnie, co prawda nadal obecnie najmniej dotyczy produktów żywnościowych, jednak tendencja jest taka, że e-commerce w żywności będzie rósł. A skład obecnego akcjonariatu FoodWell – zapewne dodatkowo nas w tym wesprze – zapewnia Marian Owerko.

(Rafał Brzoska, twórca InPostu jest jednym z inwestorów i właścicieli FoodWell – przypis redakcji)

