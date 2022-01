strefa premium

Prezes Helio: jesteśmy skazani na znaczny wzrost cen bakalii

- Z taką skalą podwyżek, jak obecnie, chyba jeszcze nie mieliśmy do czynienia w naszej działalności, więc z przykrością stwierdzam, że w Nowym Roku skazani jesteśmy na znaczny wzrost cen bakalii - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Leszek Wąsowicz, prezes Helio.

Leszek Wąsowicz, prezes Helio przyznaje, że podwyżki poszczególnych asortymentów sięgają nawet 50 proc./ fot. Helio

Część firm zapowiada kolejne podwyżki? Jakie plany i działania ma Grupa Helio na 2022 r.?

Życie pokaże i zweryfikuje nasze oczekiwania. Faktem jest, że koszty rosną na każdym kroku. Z taką skalą podwyżek, chyba jeszcze nie mieliśmy do czynienia w naszej działalności, więc z przykrością stwierdzam, że w Nowym Roku skazani jesteśmy także na znaczny wzrost cen bakalii. Pandemia nie ułatwia przy tym prowadzenia działalności. Mapa ryzyk jest obszerna i trzeba umieć nimi zarządzać. My robimy to już od 30 lat, więc na własnej skórze wypracowaliśmy know-how. Mamy szeroką sieć zaufanych dostawców na całym świecie, nienaganną reputację wśród odbiorców oraz jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w branży w Europie. Dołożymy wszelkich starań aby z synergią dla naszych odbiorców w pełni wykorzystać sprzyjające nam rynkowe trendy, w tym modę na zdrową, naturalną i mało przetworzoną żywność. Świadomi szans i zagrożeń zakasamy zatem rękawy i działamy dalej.