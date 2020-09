Prezes Igloteksu: COVID-19 pokazał, że nawet w biznesie jedyną pewną rzeczą jest zmiana

Japonia: Do sprzedaży trafiła lampa UV, która zabija koronawirusa

Czy polscy przedsiębiorcy z branży znani ze swojej zaradności biznesowej, i tym razem przezwyciężą kryzys - związany z pandemią?

Początki pandemii były rzeczywiście niezwykle trudne. Zaryzykuję twierdzenie, że po raz pierwszy w biznesie mamy do czynienia z sytuacją, która dotknęła właściwie wszystkie gałęzie gospodarki. To sytuacja, na którą nikt nie mógł być przygotowany. Nieliczne obszary gospodarki zyskały, jednakże znakomita większość firm była zmuszona w błyskawicznym tempie odnajdywać się w nowej, nieznanej rzeczywistości i rozwiązywać nowe problemy.

Czy polscy przedsiębiorcy poradzą sobie z kryzysem? Uważam, że zaradność i umiejętność odnajdywania się w nowych sytuacjach to podstawowe cechy skutecznego przedsiębiorcy. To jest ogromna lekcja pokory dla całego biznesu, przypominająca, iż nic nie jest dane na zawsze, a jedyną pewną rzeczą jest zmiana. Na początku pandemii wszyscy mieliśmy nadzieję, że po krótkim lockdownie szybko wrócimy do dawnej rzeczywistości. Dzisiaj już wiemy, że biznes musi nauczyć się funkcjonować w nowych realiach, kolejne restrykcje są kwestią czasu, a widmo kolejnego lockdownu ciągle jest obecne.

Jaki wpływ ma pandemia na strategię Iglotex?

Długookresowa strategia firmy Iglotex nie ulega zmianie. Oczywiście korygujemy założenia i plany biznesowe w perspektywie kilku miesięcy, w szczególności w obszarze HoReCa, tym niemniej w perspektywie lat zamierzamy realizować postawione przed organizacją cele zarówno w obszarze produkcji jak też dystrybucji. Dotychczasowa strategia dywersyfikacji, oparta o rozwój kilku segmentów, w których funkcjonujemy, okazała się najlepszą na niepewne czasy.

Trudna sytuacja w HoReCa na pewno obija się negatywnie na sytuacji dostawców żywności dla tego sektora. Czy masowe wakacje w Polsce choć trochę pomagają przezwyciężyć ten kryzys?

Segment HoReCa z pewnością jest jednym z największych poszkodowanych. Całkowite zamknięcie lokali gastronomicznych, hoteli i szkół, zakaz organizacji imprez masowych był potężnym ciosem dla sektora. Lato przyniosło tej branży względnie dobre wyniki. Polacy zrezygnowali ze spędzania wakacji za granicą, na rzecz Polski. To przyniosło ulgę polskim restauratorom i ich dostawcom, którzy przynajmniej w części zrekompensowali straty poniesione w drugim kwartale. Zdaję sobie sprawę, że to uogólnienie, nie w każdym miejscu w kraju sytuacja wyglądała podobnie – mam na myśli miasta, które od wielu lat były celem zagranicznych turystów. Tam spadki sprzedaży są dużo bardziej odczuwalne.