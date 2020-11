Prezes Igloteksu: Pożar i koronawirus zmienił naszą definicję słowa "problem"

- Jako rozporoszona grupa posiadająca kilka oddziałów i zakładów, od około 10 lat regularnie korzystamy z różnych form zdalnej pracy i spotkań. W marcu wdrożyliśmy home office w działach, które mogły sobie na to pozwolić i jedyne co się zmieniło to częstotliwość spotkań online, która wzrosła. Niesie to za sobą wiele korzyści, bo efektywniej wykorzystujemy czas, ale z drugiej strony - stawia przed nami wyzwania, jak sobie poradzić z emocjami, konfliktami, jak się wspierać oraz skutecznie przekazywać informacje - podkreślił prezes Iglotex.

Przyznał, że spółka dość restrykcyjnie przestrzega zaleceń pracy zdalnej, ale nie wszystkim da się w zdalny sposób zarządzać. Dlatego na produkcji wzmocniono reguły higieny i bezpieczeństwa. - Dajemy naszym pracownikom poczucie, że dbamy o nich, ale także o produkt i klientów - mówił.

- W maju 2019 r. spłonęła fabryka w Skórczu, która odpowiadała za 30 proc. produkcji, nasz największy oddział dystrybucyjny oraz biuro. Obecnie uruchamiamy nową fabrykę, więc potrzebujemy nowych pracowników. Produkcja rośnie wraz z zapotrzebowaniem na mrożonki - dodał Maciej Włodarczyk.

Na brak wyzwań Iglotex nie może narzekać. - Po pożarze skoncentrowaliśmy się na utrzymaniu rynku i klientów. Po podjęciu decyzji o budowie nowej fabryki i rozpoczęciu tej budowy, dowiedzieliśmy się o lockdownie. Wiele z dostawców maszyn pochodziło z Włoch z regionu Bergamo, więc musieliśmy szybko sprawdzić czy sprzęt dojedzie na czas. Od września udało nam się wznowić produkcję - mówił Maciej Włodarczyk.

Od maja ub.r. zmieniliśmy definicję problemu. Wiele rzeczy, które kiedyś były prawie niemożliwe, dziś dzieją się z sukcesami. Covid dla nas to nie tylko praca zdalna, utrzymanie produkcji i budowa nowej fabryki, ale także wpływ pandemii na rynek gastronomiczny. Razem z naszymi klientami odczuliśmy lockdown. To nasz duży kanał zbytu - podkreślił.