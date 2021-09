Prezes Intenson Europe: rozglądamy się za potencjalnymi synergiami

- W związku z pandemią dotknęły nas gwałtowne wzrosty cen surowców i transportu oraz opóźnione łańcuchy dostaw. Z pozytywów konsumenci chętniej sięgają po produkty prozdrowotne - mówi Michał Lasocki, prezes Intenson Europe.

Autor: MB; www.portalspozywczy.pl

Data: 20-09-2021, 14:00

Michał Lasocki, prezes Intenson Europe przyznaje, że jego spółka negatywne skutki pandemii odczuwa do dzisiaj/ fot. PTWP

Intenson Europe podsumowuje czas pandemii. Prezes przyznaje, że spółka negatywne jej skutki odczuwa do dzisiaj.

Mimo trudności spółka Intenson Europe rok do roku zanotowała 30 prooc. wzrost przychodów.

Z pozytywów Michał Lasocki wskazuje fakt, że konsumenci częściej sięgają po prozdrowotne produkty i superfoods.



Intenson Europe: negatywne i pozytywne skutki pandemii

- Czas pandemii dla niemal większości firm miał negatywne skutki. Do dzisiaj są one zresztą widoczne. W naszym przypadku są to gwałtowne wzrosty cen surowców i transportu oraz opóźnione łańcuchy dostaw. Spowodowało to bardzo duże opóźnienia i znaczny wzrost kosztu transportu morskiego oraz braki niektórych surowców na rynku - wylicza Michał Lasocki.

Prezes Intenson Europe wskazuje również na pozytywny skutek pandemii:

- Z naszej analizy wynika, że konsumenci w większym stopniu dbają o zdrowie i profilaktykę prozdrowotną. Co za tym idzie częściej sięgają po produkty z kategorii superfoods oraz suplementy diety, które posiadamy w swojej ofercie - zapewnia.

Pomimo tych trudności Intenson rok do roku zanotował 30% wzrost przychodów. - Chcemy zachować wciąż tę dynamikę wzrostową, dlatego rozglądamy się za potencjalnymi synergiami i połączeniem się z podmiotem na zasadzie Joint Venture lub znalezieniem inwestora finansowego, który mógłby sfinansować wzrost organiczny - mówi Michał Lasocki - odpowiadajac a nasze pytanie czy Intenson szuka inwestora.

Intenson Europe i Excellence razem?

Przypomnijmy, że na początku września 2021 r. na rynku pojawiła się informacja, że Excellence, polski producent soków, syropów, napojów i produktów biobójczych, który chciałby powiązać się kapitałowo ze spółką Intenson, chce swój rozwój opierać na kilku segmentach: soki i syropy, produkty konopne, suplementy diety oraz sprzedaż zagraniczna i e-commerce.

- Szukamy synergii pomiędzy naszymi spółkami. Nie mamy zamkniętych negocjacji, rozmowy trwają. List intencyjny został przedłużony, żeby dać sobie trochę więcej czasu. Myślę że pod koniec roku będziemy w stanie ocenić, w którym miejscu są oba podmioty i podjąć decyzję, czy łączymy spółki, czy też nie - przyznał wówczas Marcin Ciecierski, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Excellence.

Intenson Europe - kierunek rozwój linii i eksportu

- Przez ostatnie 1,5 roku intensywnie rozwijaliśmy kanał e-commerce, widzimy potencjał we wzrostach i możliwościach skalowania naszego biznesu na innych rynkach, głównie europejskich. Firma Intenson wywodzi się ze sprzedaży internetowej dlatego jest to bardzo bliskie i znane nam środowisko pracy. Chcemy zeskalować udział sprzedaży e-commerce, który wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi. Jeśli chodzi o plany inwestycyjne to chcemy wdrożyć nowe linie produktowe, których sami w naszym zakładzie nie jesteśmy w stanie wyprodukować - dodaje Michał Lasocki.