Prezes Jawo: Nastroje mamy ponure

Renata Kasprzycka poinformowała, że firma Jawo pracuje przy wdrożeniu dodatkowych procedur zarówno dla pracowników, jak i dostawców.

- Oby udało nam się jak najdłużej taki stan utrzymać. Popyt na dania gotowe utrzymuje się na podobnym poziomie, pod warunkiem, że są dostępne. Obserwujemy bowiem ograniczenia w tym zakresie. Sklepy obawiają się utrzymywać szeroką półkę produktów w tym niestabilnym czasie - dodaje.

Kasprzycka przyznaje jednocześnie, że dużo brutalniej skutki epidemii odczuł zakład Ajinomoto Jawo - spółki joint-venture zawiązanej przez częstochowską firmę z japońskim gigantem w produkcji żywności.

- Nasza produkcja skierowana była głównie do gastronomii we Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Jak wiadomo, restauracje nie działają w większości państw UE i nikt nie potrafi powiedzieć jak długo taki stan się utrzyma. Z wyczekiwaniem obserwujemy, czy większe podmioty będą mogły liczyć na wsparcie rządowe, by utrzymać stan zatrudnienia. Na razie nastroje mamy ponure, zwłaszcza słysząc od naszych partnerów biznesowych o wsparciu jakie otrzymują inne fabryki w grupie działające w Chinach - podsumowuje prezes Jawo.