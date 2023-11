Marek Zagórski, prezes zarządu Krajowej Grupy Spożywczej SA przyznał, że wewnętrzna konsolidacja grupy będzie trwała.

- Powołanie KGS było fuzją kilkunastu podmiotów, która wiąże się z koniecznością ujednolicenia procesów i szukania synergii. Wiemy, w jakim kierunku chcemy zmierzać, widzimy konieczność dalszego rozwoju, bo to, co mamy może nie wystarczyć, by zrealizować cele - dodał.