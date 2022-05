Prezes KUPS: Nutri-Score nie wniesie korzystnych dla konsumenta elementów edukacyjnych

- Dwa lata funkcjonowania w warunkach pandemii Covid-19 za nami. Reprezentujemy branżę, która nie jest w tak gwałtownym stopniu podatna na wstrząsy, jak inne przemysły. Pandemia przyniosła nam dużo niepewności, ale ten czas pokazał, że nasz biznes jest w miarę stabilny – powiedział Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków, podczas otwarcia XXIII Międzynarodowego Sympozjum KUPS.

W dniach 18-20 maja w Gdańsku po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, odbyło się XXIII Międzynarodowe Sympozjum KUPS. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele branży dyskutowali o bieżących wyzwaniach sektora i perspektywach jego rozwoju.

Wyzwania branży sokowniczej

Julian Pawlak przekazał, że branża ledwie wyszła z ciężkiej walki o zachowanie preferencyjnych stawek podatku VAT od nektarów i napojów, a już musiała zmierzyć się z tzw. ustawą cukrową, która wprowadzała opłatę od zawartości cukru w napojach.

- W obu przypadkach nasze intensywne działanie, interwencje były skuteczne. W przypadku stawek podatku VAT całkowicie odstąpiono od podwyżki podatku dla soków, nektarów i napojów o zawartości minimum 20 proc. składnika owocowego i warzywnego. Opłata cukrowa z kolei nie objęła soków, a tylko częściowo nektary i napoje o zawartości powyżej 20 proc. soku/ przecieru z owoców i warzyw – mówił Julian Pawlak.

- Dwie wygrane batalie bardzo mocno wpłynęły na utrzymanie wysokiej pozycji naszych produktów na rynku i pozwoliły na kontynuację trendów rozwoju branży sokowniczej. Kategoria soków, nektarów i napojów z udziałem składnika owocowego i warzywnego straciła w ostatnich 4 latach wprawdzie 8 proc., ale nie jest to strata dwucyfrowa i dotyczy głównie napojów. Natomiast soki umacniają swoją pozycję, szczególnie soki NFC. Rozwija się także kategoria musów owocowych - w ostatnich 2 latach zarówno wolumenowo, jak i wartościowo – przekazał prezes KUPS.

Wzrost kosztów pracy, energii, surowców, niepewność na rynkach zbytu i zachwiane łańcuchy dostaw, to tylko niektóre z wyzwań które stoją przed przedsiębiorstwami. Mierzymy się z wieloma trudnościami, które będą wpływać na funkcjonowanie gospodarki, w tym branży sokowniczej. Coraz ważniejsze zmiany idą w kierunkach bardziej prośrodowiskowych, spełniających założenia strategii unijnej Zielonego Ładu – „Od pola do stołu” czy innych polityk unijnych. Również nowa rzeczywistość gospodarki opakowaniami będzie nas absorbowała przez kolejne lata – dodał.

Inicjatywa Sadów Sokowych

Niezwykle ważne jest utrzymanie konkurencyjności produkcji i przetwórstwa branży owocowo -warzywnej. Nasze stowarzyszenie propaguje inicjatywę sadów sokowych, specjalizację produkcji jabłek ze wskazaniem na jabłka przeznaczone na potrzeby sokownictwa. Specjalizacja ta zwiększy konkurencyjność naszej branży i przyczyni się do odciążenia środowiska, bowiem produkcja owoców przemysłowych wymaga mniejszego zużycia środków ochrony roślin, energii, pracy itd. – mówił Julian Pawlak.

Produkcja przetworów owocowych

Ogółem produkujemy 1.030 tys. ton przetworów owocowych na rok (średnia z lat 2017-2021), w tym soków zagęszczonych 320 tys. ton, co stanowi 31 proc. produkcji przetworów. Dominująca pozycję stanowi sok jabłkowy 280 tys. ton. Produkcja soków pitnych, nektarów i napojów, łącznie z sokami NFC wynosi ponad 2.070 tys. ton.

Znakowanie systemem Nutri-Score

Julian Pawlak zwrócił również uwagę na system znakowania żywności Nutri- Score, wywodzący się z Francji i wdrożony już w kilku krajach UE.

- Uważamy, że konsumentowi należy się informacja o produkcie i jego składzie itd., ale musi być ona rzetelna. Natomiast w rzeczywistości system ten pokazuje tylko ogólną informację o wartości żywieniowej i jest skierowany wyłącznie do zdrowej, dorosłej części społeczeństwa. Dodatkowo deprecjonuje sporo produktów. Powinno się poszukiwać systemu znakowania, ale takiego który nie będzie stygmatyzował produktów ekologicznych, lokalnych, które mają ogromną tradycję i są poszukiwane przez konsumentów – mówił Julian Pawlak.

W ocenie branży sokowniczej, wprowadzenie znakowania produktów wartością odżywczą systemu Nutri-Score będzie służyło przede wszystkim do konkurowania produktów i producentów między sobą, natomiast nie wniesie rzeczywistych i korzystnych dla konsumenta elementów edukacyjnych. Nutri-Score jest systemem sprzedażowym/ promocyjnym, proponuje produkty do zakupu, a nie stymuluje konsumentów do lepszego zrozumienia zasad prawidłowego żywienia oraz oceny składu produktu, w celu preferowania produktów naturalnych i o krótkim składzie.