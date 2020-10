Prezes KUPS: Spadek cen jabłek przemysłowych nie jest dramatyczny

Ceny jabłek przemysłowych spadły do 40 gr/kg

Zdaniem Juliana Pawlaka, prezesa Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS), tegoroczne zbiory jabłek w ostatniej prognozie GUS szacowane są na 10% wyżej niż w sezonie 2019 r. Sytuacja jest zatem dobra tak dla sadowników, mogących uzyskać przeciętne zbiory, jak i dla przetwórstwa, które ma szansę wytworzyć odpowiednie do popytu krajowego i zagranicznego ilości zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ), jak i soku bezpośredniego NFC.

- Niezrozumiałe dla mnie i niepotrzebne są natomiast narastające pretensje i podejrzenia co do ruchów cenowych w skupie jabłek, chociaż to sytuacja powtarzająca się regularnie w każdym sezonie - mówi Julian Pawlak.

- Żadna znana mi analiza, czy publikacja nie bierze pod uwagę jakości jabłek przeznaczanych do przetwórstwa. Jabłka są skupowane w różnym celu: na koncentrat (ZSJ - zagęszczony sok jabłkowy), na soki bezpośrednio tłoczone NFC, na susz, musy, przeciery i inne, stąd różne wymagania jakościowe i różne ceny płacone przez przetwórców - dodaje prezes KUPS.

