Prezes KZGPOiW: w branży rolniczej nowy minister jest osobą zupełnie nieznaną

Kosiniak-Kamysz: Grzegorz Puda jako minister rolnictwa to pomysł z kosmosu

Czego branża rolnicza oczekuje od nowego ministra?

- Przede wszystkim trudno odpowiedzieć na pytanie, czego możemy oczekiwać po nowym ministrze. W branży rolniczej jest osobą dotychczas zupełnie nieznaną. Jakichkolwiek informacji na temat pana Grzegorza Pudy możną poszukiwać jedynie w Internecie. Wynika z nich, że praktycznie jedynym jego związkiem z rolnictwem jest ukończenie wydziału zootechnicznego na Uniwersytecie Rolniczym z Krakowie. Nigdzie nie ma informacji, aby po ukończeniu studiów ze zdobytej wiedzy skorzystał w swojej pracy zawodowej. Zrobił natomiast szybką karierę polityczną, czego należy pogratulować - mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw (KZGPOiW).

- Starałem się dokładnie przejrzeć informacje znajdujące się na stronie internetowej Sejmu nt. aktywności poselskiej pana Grzegorza Pudy. Nie znalazłem praktycznie niczego w publikowanych tam oświadczeniach poselskich, interpelacjach, czy wystąpieniach, co dotyczyłoby rolnictwa, aż do czasu kiedy przedstawiał w Sejmie projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt tzw. „Piątkę dla zwierząt”. W mediach można znaleźć informacje, że radości z faktu iż ministrem zostanie autor i wnioskodawca nowelizacji ustawy, nie kryją przedstawiciele tzw. organizacji prozwierzęcych - zauważa i dodaje:

- Zupełnie nie mamy pojęcia jaka misja do wykonania została zlecona kandydatowi na ministra rolnictwa, ani ewentualnie z jaką własną misją przychodzi on do resortu, rozbudowanego przecież o nowe działy administracji państwowej. Na ten temat nie ma informacji opartych na wypowiedziach, czy deklaracjach.

Więcej czytaj na www.sadyogrody.pl.