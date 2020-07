Prezes Maga Foods: Wyznajemy zasadę 3R – Reduce, Reuse, Recycle

– To wciąż początek długiej drogi do realizacji polityki „zero waste”, na sukces której składa się zaangażowanie wszystkich uczestników procesu konsumpcji od producentów surowców, opakowań, przez dostawców żywności, samorządów, konsumentów, kończąc na podmiotach segregujących i przerabiających odpady – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Piotr Pawiński, Prezes Zarządu Maga Foods

– MAGA jako producent surówek bez konserwantów oraz sałatek i dań gotowych do spożycia, których receptury oparte są głównie na świeżych warzywach, przywiązuje z definicji ogromną wagę do bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska opakowań naszych produktów. Wszystkie opakowania stosowane przez nas pochodzą od akredytowanych dostawców, mają podwyższoną barierę ochronną aby zapewnić konsumentom najwyższą jakość naszych produktów – dodaje.

– W kontekście dbałości o ekologię, wyznajemy zasadę 3R – Reduce, Reuse, Recycle, czyli redukuj, używaj ponownie i przetwarzaj. MAGA redukuje ilość odpadów już w momencie przyjęcia surowców i półproduktów do magazynów. Zrezygnowaliśmy z plastikowych wieczek do części naszych produktów zastępując je bezpieczną platynką. Reuse – korzystamy z wielorazowych skrzyń, palet czy transporterów, w których przyjmujemy surowce. Recykling – wszystkie opakowania sałatek i surówek MAGA pochodzą z monosurowca, czyli nadają się do recyklingu w 100% – tłumaczy.

– Sukces w walce o środowisko i naturę rodzi się w naszych głowach, pochodzi z edukacji i świadomości społeczeństw. Daleko nam jeszcze do osiągnięć japońskiego miasta Kamikatsu, które jest pierwszym na świecie miastem bez odpadów, ale wierzę, że jest to cel do zrealizowania – podkreśla Piotr Pawiński.

